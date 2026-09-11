“Il va certainement les bénir” : ces écoliers de Moselle vont accueillir Léon XIV

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"Le Vatican apprécie lorsque ce sont des enfants qui accueillent les papes à l’aéroport. Et j’ai eu cette intuition : pourquoi pas mes élèves ?", raconte à Aleteia Clarisse Tannhof, directrice de l’école hors contrat Marcel Van, une école indépendante rattachée au diocèse de Metz et située à Argancy (57). "J’étais en contact avec les organisateurs de la venue du Pape, j’ai montré beaucoup d’enthousiasme et de motivation pour ce projet et nous avons été soutenus par l’évêque de Metz auprès de la Conférence des évêques de France."

Déjà en juillet, avant que les élèves ne prennent le chemin des vacances, les élèves de l’école Marcel Van avaient rédigé et envoyé une belle lettre de bienvenue au Pape en vue de sa prochaine visite à Metz. "Avoir été choisis pour accueillir le Pape à l’aéroport apparaît comme une belle réponse !", se réjouit la directrice.

Ainsi, le lundi 28 septembre, dans la matinée, une vingtaine d’élèves de l’école hors contrat, âgés de 7 à 11 ans, accueillera Léon XIV pour son dernier jour en France. Un car leur a été mis à disposition pour l’occasion. Les enfants porteront tous le même sweat et des drapeaux. "Le Pape va certainement les bénir, mais nous ne savons pas encore si nous pouvons prévoir un cadeau de bienvenu ou un chant. Si nous en avons la permission, nous entonnerons le chant emblématique de l’école : "L’amour est mon bonheur", tiré du livre Van de la collection Graines de saints", confie Clarisse Tannhof.