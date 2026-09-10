Les traces de l’eau aux sources des récits bibliques

L’exposition au Louvre sur l’eau en Mésopotamie antique nous fait découvrir le monde que les auteurs de la Bible avaient sous les yeux. L’archéologie ne retire rien au texte biblique, décrypte l’historien de l’art Pierre Téqui, elle montre par différence ce que la Bible a désacralisé.

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Le Louvre consacre actuellement une exposition sur l’eau dans l’ancienne Mésopotamie. Son titre, "L’Eau primordiale. Leçons de Mésopotamie", pourrait laisser croire à une exposition essentiellement consacrée à l’histoire de l’irrigation, des canaux et des premières politiques hydrauliques. Mais la "Mésopotamie ", mot dont l’étymologie signifie "entre les fleuves ", n’est pas qu’un espace d’irrigation et d’ingénierie. C’est aussi un espace où se sont forgés les imaginaires.

L’eau qui donne la vie

Le lecteur de la Bible y aura de belles surprises car, à mesure que l’on avance parmi les stèles, sceaux-cylindres, tablettes et statues, des images familières surgissent : le Tigre et l’Euphrate, un jardin originel, l’homme façonné dans l’argile, un Déluge engloutissant l’humanité, mais aussi un enfant abandonné au fleuve. L’eau, si essentielle à la Mésopotamie, est un élément qui juge, sauve, purifie ou donne la vie. Pendant longtemps, on a cherché en ces terres des preuves que la Genèse racontait littéralement des événements dont l’archéologie aurait retrouvé les traces. C’était beaucoup demander à une stèle. En revanche, ce que l’archéologie et cette exposition du Louvre nous permettent de retrouver est autrement intéressant : le monde intellectuel, religieux et matériel au sein duquel certains récits bibliques ont pris forme.

La Bible, après tout, n’a pas été écrite hors-sol. Dans la Genèse, un fleuve sort d’Éden avant de se diviser en quatre bras : le Pishôn, le Guihôn, le Tigre et l’Euphrate. Deux de ces quatre fleuves structurent la Mésopotamie. Le nom d’Éden évoque d’ailleurs le sumérien edin, qui désigne la plaine ou la steppe. L’image biblique d’un jardin abondamment irrigué appartient à un monde pour lequel faire jaillir l’eau au milieu d’une terre parfois aride constituait l’une des conditions mêmes de la civilisation. Lorsque nous voyons ces divinités tenant des vases d’où jaillissent des flots, nous contemplons une très ancienne image mésopotamienne que l’on peut rapprocher des textes prophétiques dans lesquels l’eau jaillit du Temple de Jérusalem. Chez Ézéchiel, Joël ou Zacharie, l’eau, tel un fleuve de vie, relève d’un langage visuel et symbolique du Proche-Orient ancien.

Un fonds culturel commun

Mais, à chaque fois, la Bible dit autre chose. Le cas le plus célèbre demeure évidemment celui du Déluge. Bien avant que le récit de Noé ne prenne sa place dans la Genèse, la Mésopotamie connaissait des récits racontant la destruction de l’humanité par les eaux. Dans la tablette XI de l’Épopée de Gilgamesh, Uta-Napishti raconte comment il survécut à un Déluge voulu par les dieux. Il y a une embarcation, la disparition presque complète de l’humanité et, au terme du cataclysme, l’envoi d’oiseaux pour savoir si les eaux se sont retirées. Le Louvre rappelle que les plus anciens récits connus du Déluge sont nés dans cette région régulièrement soumise à des crues dévastatrices.

Faut-il en conclure que le récit biblique serait une simple copie de Gilgamesh ? Non, car si les ressemblances nous renseignent sur un fonds culturel commun, les différences nous apprennent ce que la Bible veut dire. Dans le monde mésopotamien, les eaux appartiennent à un univers peuplé de puissances divines. L’Enuma elish fait même naître le monde de l’affrontement des eaux primordiales : Apsû, les eaux douces, et Tiamat, les eaux salées. Le corps de Tiamat vaincue sert à former le cosmos et, de ses yeux, jaillissent le Tigre et l’Euphrate. Dans la Genèse, en revanche, l’eau n’est plus un dieu. Car si la Bible reprend nombre d’images familières au Proche-Orient ancien, elle les transforme radicalement en les faisant entrer dans la foi au Dieu unique. Il n’existe plus un dieu du fleuve, un dieu de l’eau douce ou une puissance marine qu’il faudrait amadouer. La nature est désacralisée : l’eau demeure vitale, dangereuse, purificatrice ou salvatrice, mais elle est désormais création de Dieu et soumise à Dieu.

Le fleuve a cessé d’être un dieu

Le meilleur exemple à ce sujet est l’histoire de Moïse. Le récit de l’enfant placé dans une corbeille sur le Nil présente de fortes analogies avec une très ancienne légende concernant Sargon d’Akkad, lui aussi enfant abandonné aux eaux avant d’être sauvé. Mais, dans le récit biblique, le fleuve ne sauve plus l’enfant parce qu’il serait lui-même une puissance divine. Moïse est simplement déposé sur l’eau et recueilli. Le fleuve a cessé d’être un dieu.

Sceau-cylindre : acolyte d’Enki, nu, aux cheveux bouclés, au milieu de flots formés de petits tourbillons, hématite, Mésopotamie, époque médio-assyrienne, vers 1550-1350 av. J.-C. Paris, musée du Louvre, don Boisgelin, 1967 (ancienne collection de Clercq). AO 22339 Pierre Téqui

Même phénomène avec la justice. Le Code d’Hammurabi prévoit une ordalie au cours de laquelle l’accusé doit se jeter dans le "dieu-fleuve" : s’il survit, le fleuve l’a innocenté. La Bible conserve encore, dans le livre des Nombres, un curieux rituel des "eaux amères" destiné à trancher une accusation d’adultère. Mais il ne s’agit déjà plus du même système religieux.

L’archéologie ne retire rien au texte biblique

Certains pourraient trouver troublant de découvrir un Déluge avant Noé, un enfant sauvé des eaux avant Moïse ou des fleuves paradisiaques avant l’Éden biblique. Je trouve au contraire cela vertigineux. Car l’archéologie ne retire rien au texte biblique. Elle nous empêche simplement de l’imaginer comme un récit tombé du ciel, sans langue, sans culture et sans histoire. Les auteurs bibliques connaissaient des récits, des images, des paysages, des traditions. Ils savaient ce qu’étaient l’Euphrate en crue, un canal d’irrigation, une terre desséchée, un fleuve que l’on craignait. Ils héritèrent de représentations très anciennes et les transformèrent pour dire leur expérience de Dieu.