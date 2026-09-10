Les recommandations de Léon XIV aux nouveaux évêques

Léon XIV est venu, ce jeudi 10 septembre, à la rencontre de plus de 140 évêques nouvellement nommés dans le monde. Dans une ambiance détendue et chaleureuse, le Pape a souligné l’importance de l’expérience de fraternité vécue par son auditoire, insistant sur le fait qu’ "aucun évêque ne chemine seul".

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Être évêque ne consiste pas seulement à gouverner un diocèse. C’est d’abord une mission qui se vit dans la prière, la proximité avec les fidèles et l’attention portée aux prêtres. C’est cette responsabilité que Léon XIV a voulu rappeler aux 140 nouveaux évêques, originaires des quatre coins du monde, réunis à Rome ce jeudi 10 septembre, auxquels il a adressé plusieurs recommandations pour les accompagner dans leur ministère.

Organisée tous les ans dans la capitale italienne, cette rencontre d’une semaine concerne tous les évêques qui ont été récemment nommés et est organisée par le dicastère pour les Évêques, le dicastère pour les Églises orientales et le dicastère pour l’Évangélisation. Ces dicastères donnent des outils pour mener à bien leur mission tant sur le plan spirituel que pratique. Depuis le mandat du cardinal Robert Francis Prevost à la tête du dicastère pour les Évêques entre 2023 et 2025, un tronc commun rassemble les évêques des diocèses historiques, ceux des "jeunes Églises" et ceux des Églises d’Orient.

Cultiver la proximité

"Aucun évêque ne chemine seul" a martelé Léon XIV lors de cette rencontre. "Avant toute chose", un évêque doit "rester avec Jésus", a affirmé Léon XIV. "Pour parler de Lui, nous devons être avec Lui ; pour guider son peuple, nous devons nous laisser guider par Lui chaque jour", souligné le souverain pontife, demandant aux évêques d'avoir toujours à cœur de garder du temps pour être avec Dieu pendant la messe, en lisant la Bible et en priant.

"Écoutez leurs histoires, entrez, quand vous le pouvez, chez eux, priez avec eux."

Le Pape a ensuite affirmé qu’un évêque "est un homme qui apprend chaque jour davantage à aimer son peuple : à connaître les joies et les peines de ses concitoyens, à partager leurs rêves, à se réjouir de voir les communautés s'épanouir". "Écoutez leurs histoires, entrez, quand vous le pouvez, chez eux, priez avec eux", a-t-il demandé, enjoignant son auditoire à ne pas négliger les "petits gestes" qui peuvent "rester dans l’âme d’une personne toute une vie".

"Un frère et un père" pour les prêtres

Léon XIV a aussi encouragé les évêques à vivre une authentique "sollicitude pastorale", qui ne se limite pas à des responsabilités, mais à "porter [leur] propre peuple dans [leur] cœur". Citant le pape François, il leur a demandé de rendre "palpable" cette proximité spirituelle afin de témoigner de la "tendresse de Dieu". Le successeur de Pierre leur a en particulier demandé d’aimer les prêtres qui leur sont confiés comme "un frère et un père". "Faites-leur sentir qu’ils sont précieux, que l’Église leur est reconnaissante et que l’évêque ne les oublie pas", a-t-il insisté.