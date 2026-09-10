Initialement prévu sur le parvis de la Défense, le FRAT organisé à l’occasion de la venue du Pape en France le 26 septembre aura finalement lieu Porte Maillot.

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Changement de lieu pour le rassemblement du FRAT samedi 26 septembre. "En concertation avec la préfecture de Police de Paris et avec les organisateurs de la visite historique du Saint-Père en France, le grand rassemblement des 13-17 ans organisé par le FRAT se tiendra finalement porte Maillot à Paris", ont annoncé les organisateurs ce jeudi 10 septembre. "Cette nouvelle configuration permettra d’accueillir au mieux les 10.000 collégiens et lycéens attendus, ainsi que leurs accompagnateurs, pour ce temps fort inédit de 9 h à 11 h."

À ce jour, plus de 8.000 places ont déjà été réservées. Les inscriptions sont toujours possibles jusqu’à ce vendredi via les aumôneries et paroisses d’Île-de-France. "Nous avons senti un véritable engouement dès que nous avons annoncé ce rassemblement !", confiait récemment Marguerite Niel, chargée de mission au secrétariat général du FRAT. "C’est la première fois dans l’histoire du FRAT qu’un événement rassemblera nos deux cibles : les collégiens et les lycéens. Cette visite sera historique et nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce temps aux adolescents."