Alors qu’elle s’apprête à retrouver son public parisien, Céline Dion vit cette aventure entourée de ses jumeaux, Nelson et Eddy. Très proche de ses enfants, la chanteuse québécoise s’est livrée à "Voici", le 5 septembre, sur les précieux conseils qu’elle leur donne.

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La fièvre Céline Dion s’est emparée de Paris ! Alors qu’elle s’apprête à donner ses premiers concerts dans la capitale ce samedi 12 septembre, la superstar québécoise ne cesse de gâter ses fans, rassemblés chaque soir au pied de son hôtel, le Royal Monceau. Provoquant une immense effervescence dans les rues de la capitale, la chanteuse prend en effet quotidiennement le temps de saluer ceux qui l’attendent à la sortie de l’établissement, avant de se consacrer pleinement à ses jumeaux de 15 ans, Nelson et Eddy, venus l’accompagner dans cette nouvelle aventure parisienne. Car si Céline Dion est aujourd’hui de retour sous les projecteurs, elle reste avant tout une maman très présente pour ses trois fils.

Dans une interview accordée à Voici, le 5 septembre, l’interprète de My Heart Will Go On s’est confiée sur ce rôle de mère qui lui tient particulièrement à cœur. "Mes enfant sont ma plus grande richesse", indique-t-elle, revendiquant une proximité de chaque instant avec sa famille dont le secret serait la communication. "Je donne beaucoup de conseils à mes fils pour respecter les gens", confie encore la chanteuse qui s’attache ainsi à leur transmettre la tolérance et l’importance d’être des personnes bienveillantes. Une bienveillance que Céline Dion met elle-même en pratique au quotidien.