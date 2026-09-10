Casquette, médaille, T-shirt… les souvenirs à s’offrir pour la venue du Pape

Tote-bag, bracelet, casquette, chapelet ou encore T-shirt… À quelques semaines de la venue de Léon XIV en France, les produits à son effigie fleurissent. De quoi garder un souvenir de cette visite historique.

Le Pape arrive, les goodies aussi ! Deux semaines avant la venue de Léon XIV en France du 25 au 28 septembre, les boutiques se remplissent de produits à son effigie. Une collection officielle, arborant le logo de sa venue, a même été lancée par la boutique de Notre-Dame de Paris. D’autres enseignes ne sont pas en reste, proposant notamment des médailles souvenir de la visite du pontife à Lourdes ou encore de jolies bougies. Tote-bags, casquettes, T-shirts ou encore chapelets... De quoi repartir avec un souvenir du passage du Pape, tout en participant à l’organisation de son voyage, car ces ventes doivent aider, pour la plupart, à financer la visite du souverain pontife, dont le coût s’élève à 27 millions d’euros. Découvrez tous les produits en cliquant sur le diaporama :