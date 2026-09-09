Alors que les inscriptions individuelles pour la veillée de prière avec Léon XIV le 25 septembre au Stade de France ont été prises d’assaut, quelques places supplémentaires ont été mises en ligne ce mercredi 9 septembre à midi. Pour la seconde fois, elles se sont écoulées en quelques minutes.

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Il n’aura fallu que huit minutes. Annoncée mardi 8 septembre à 21h30, la bonne nouvelle avait de quoi redonner espoir aux jeunes qui n’avaient pas réussi à obtenir leur billet. Quelques places supplémentaires pour la veillée avec Léon XIV au Stade de France ont été mises en ligne ce mercredi 9 septembre à midi. Une nouvelle chance pour les 17-35 ans qui aura toutefois été de courte durée, puisque les places se sont à nouveau envolées en quelques minutes.

Des milliers de jeunes dans la liste d’attente

Lundi 10 août, les inscriptions ont ouvert pour les deux grands rendez-vous de la venue du Pape à Paris. Dès midi, il était possible de réserver gratuitement sa place pour la grande messe en plein air du samedi 26 septembre place de la Concorde et sur l’avenue des Champs-Élysées. Puis, à 14 heures, les jeunes ont ensuite pu s’inscrire à la veillée prévue la veille au Stade de France. Pour ces deux événements, l'accès est entièrement gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Si des places sont encore disponibles pour la messe, la veillée des jeunes a, elle, été prise d'assaut en quelques minutes. Dès l'ouverture des inscriptions, des milliers de personnes se sont retrouvées dans la file d'attente en ligne.

La capacité d'accueil du Stade de France ayant rapidement été atteinte, les jeunes qui n'ont pas obtenu de billet ont ainsi été invités à s'inscrire sur la liste d'attente, afin d'être avertis si des places se libèrent. C'est précisément ce qui s'est produit aujourd'hui lorsque les places supplémentaires ont été mises en ligne à midi. Une nouvelle occasion de tenter sa chance, alors que la billetterie affichait complet depuis plusieurs semaines. Les places supplémentaires étant limitées, elles ont été attribuées aux jeunes qui se sont connectés au moment de leur mise en ligne, et non en fonction de leur ordre ou de leur date d’inscription sur la liste d’attente.

Des possibilités à vérifier auprès de son diocèse

Du côté des diocèses, il peut également être utile de se renseigner, selon les places disponibles et les modalités propres à chacun. Plusieurs d’entre eux avaient en effet proposé des places pour leurs groupes, à l’image du diocèse de Meaux, en Seine-et-Marne. Dans une publication du 12 août sur son site internet, il invitait ainsi les jeunes du diocèse intéressés à contacter rapidement le service des pèlerinages. Ces places sont désormais épuisées.

Même constat dans d'autres diocèses. Le diocèse de Belley-Ars indiquait sur Instagram, le 26 août, qu'il lui restait encore 57 places pour participer à la veillée. Le diocèse de Paris, lui, signalait jeudi 27 août en story Instagram qu'il restait des places pour les jeunes porteurs de handicap, offrant ainsi une possibilité supplémentaire à ce public.