Le diocèse de Fréjus-Toulon et la société des Missionnaires de la Miséricorde Divine ont annoncé ce 8 septembre l’ordination sacerdotale de quatre diacres de la communauté le 31 octobre 2026. Ces ordinations avaient été suspendues en juin 2022.

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Jour de joie pour le diocèse de Fréjus-Toulon et les Missionnaires de la Miséricorde Divine. Le 31 octobre 2026, quatre diacres seront ordonnés en l’église abbatiale de Notre Dame de Triors, dans la Drôme : Clément Anouil, Henri Gilliot, Guillaume Le Gall et Thibaud Perruchot. Une célébration qui sera présidée par Mgr François Touvet, évêque de Fréjus-Toulon, à laquelle les fidèles sont invités à s’unir par la prière.

Cette ordination vient mettre un terme à une longue période d’incertitude. En juin 2022, le Vatican avait demandé à Mgr Dominique Rey, alors évêque du diocèse, de surseoir aux ordinations prévues dans le diocèse. Cette décision intervenait après une "visite fraternelle" menée à la demande de Rome par Mgr Jean-Marc Aveline. Le Saint-Siège s’interrogeait notamment sur le fonctionnement du séminaire de La Castille, où étaient formés des séminaristes aux profils et aux sensibilités liturgiques très variés, ainsi que sur les conditions de formation et d’accompagnement des futurs prêtres.

Cette décision intervenait dans un contexte particulièrement délicat pour les communautés attachées à la messe traditionnelle. Quelques mois auparavant, le pape François avait publié le Motu proprio Traditionis Custodes, restreignant fortement la célébration selon le missel de 1962. Les Missionnaires de la Miséricorde Divine, dont la vocation est précisément liée à cette liturgie, étaient directement concernés.

À l’époque, six diacres étaient en attente de leur ordination sacerdotale. Quatre d’entre eux seront finalement ordonnés prêtres le 31 octobre prochain. "Conformément aux normes établies dans l’Église et au Droit canonique, l’évêque n’appelle aux Ordres qu’après avoir entendu le conseil du séminaire. Pour les membres d’une communauté, il entend aussi le conseil de la communauté", a expliqué Mgr Touvet dans un entretien accordé à La Nef. "En tenant compte de ces deux avis concordants, et après une consultation élargie, après avoir prié et invoqué le Saint-Esprit, j’ai appelé quatre diacres à devenir prêtres. C’est de ma responsabilité devant Dieu, et je l’assume pleinement."

Des diacres en attente de l’ordination sacerdotale

En 2025, l'évêque avait finalement obtenu une dérogation spéciale de Rome. Cette décision permet désormais aux diacres d'être ordonnés tout en conservant le droit d’utiliser le rite traditionnel. Une annonce très attendue qui réjouit cette “petite communauté avec seulement 10 prêtres”, où “la dernière ordination presbytérale remonte à 5 ans”.

Présente dans quatre diocèses en France, la communauté accueillera les nouveaux prêtres qui la rejoindront pour célébrer leur première messe solennelle le dimanche 1er novembre : l’abbé Clément Anouil à l’église Saint Michel de Draguignan ; l’abbé Henri Gilliot à l’église Saint Charles de Marseille ; l’abbé Guillaume Le Gall à l’église Saint Louis en ville de Strasbourg ; l’abbé Thibaud Perruchot à l’église Saint Georges de Lyon.

Ordination à l'église Notre Dame de Triors