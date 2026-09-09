Les reliques de sainte Bernadette de Lourdes s’élanceront le 18 septembre 2026 pour un long pèlerinage à travers les États-Unis jusqu’en août 2027. S’il s’agit d’une des initiatives pastorales internationales les plus importantes jamais entreprises par le sanctuaire de Lourdes, ce dernier n’en oublie par pour autant la venue du Pape à la fin du mois, l’un des deux reliquaires restant à Lourdes pour l’accueillir.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Sainte Bernadette s'envole pour l'Amérique ! Pendant près d'un an, son reliquaire sillonnera les États-Unis. Ce périple débutera par une célébration d’ouverture le 18 septembre à la basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception de Washington, avant de traverser l’ensemble des régions. Le sanctuaire de Lourdes conservera quant à lui un second reliquaire sur place, où les fidèles pourront se recueillir, notamment lors de la visite papale les 26 et 27 septembre.

Un pèlerinage en quatre étapes

L’organisation prévoit un itinéraire en quatre grandes étapes. Les paroisses de la côte Est accueilleront les reliques de septembre à décembre 2026. En janvier 2027, elles prendront la route vers le Centre-Sud du pays, avant de remonter vers le Nord. Le pèlerinage s’achèvera sur la côte Ouest. Toutefois, le tracé exact reste encore en cours de finalisation et s’élargira au fil des demandes d’accueil formulées par les diocèses. Les reliques de Sainte Bernadette visiteront près de cent quarante églises catholiques, cathédrales, basiliques, sanctuaires, séminaires, universités et hôpitaux.

Organisé en étroite collaboration avec le sanctuaire de Lourdes ainsi qu’avec des partenaires catholiques, dont l'Ordre de Malte et Our Lady of Lourdes Hospitality North American Volunteers, ce pèlerinage vise à encourager l’émergence d’hospitalités et de réseaux de pèlerins locaux.

Inspirés par le témoignage de sainte Bernadette de Lourdes, les organisateurs souhaitent apporter un message de foi, de guérison et d'espérance aux fidèles américains. Ce pèlerinage se veut à la fois un appel à l’évangélisation et une occasion d’approfondir les liens entre les communautés catholiques américaines et françaises. Au programme : vénération des reliques, dévotions mariales, prières pour les malades, adoration, célébrations eucharistiques et catéchèse.

Un premier pèlerinage aux États-Unis en 2022