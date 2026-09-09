Comment les écoles catholiques se mobilisent pour la venue du Pape

Affiches officielles dans les établissements, accompagnement des élèves aux grands temps forts, aménagement des emplois du temps… Nombreuses sont les écoles de l’Enseignement catholique qui se préparent avec enthousiasme à la venue du Pape en France du 25 au 28 septembre.

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Priorité au Pape ! Certains établissements catholiques, notamment à Paris, n’hésitent pas à bousculer les emplois du temps pour permettre aux élèves et aux équipes éducatives d’assister à cet événement exceptionnel qu'est la venue du Pape en France. D'assister, ou tout du moins de s’associer, en invitant les élèves, les familles et les communautés éducatives à se préparer à sa venue et à approfondir son message. Un enthousiasme de la sphère éducative qui se manifeste concrètement par des affiches. Ainsi, depuis le jour de la rentrée, dans la cour d’honneur du collège Saint-Jean de Passy à Paris, une immense bannière souhaite la bienvenue à Léon XIV. Des kakémonos avec les affiches officielles sont également installés à plusieurs endroits de l'établissement.

Modification des emplois du temps

Au collège Stanislas, des dispositions exceptionnelles ont été prises à l’occasion de la venue du Pape. Une fois n’est pas coutume, la matinée du samedi 26 septembre, habituellement travaillée, a été libérée afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à la messe Place de la Concorde. "Nous respectons la liberté de conscience de chacun", souligne le service communication de Stanislas auprès d'Aleteia, "tout en relayant les propositions du diocèse et de l'Église." Les cours seront rattrapés ultérieurement et les devoirs sur table ont été avancés au samedi précédent. À Saint-Jean de Passy aussi, les "devoirs tests", qui ont généralement lieu le samedi matin, ont été supprimés.

Cour d'honneur de Saint-Jean de Passy, septembre 2026. Avec l'autorisation de Saint-Jean de Passy.

Le vendredi après-midi, à Stanislas, les cours finiront plus tôt que prévu pour que les élèves désireux de voir le Pape puissent se positionner près de l’église Notre-Dame-des-Champs voisine, d’où le Saint-Père commencera sa déambulation en papamobile jusqu’à Notre-Dame. D’autres écoles, sans être à proximité immédiate du trajet de la papamobile, prévoient également d’emmener des élèves sur le passage du Pape. C’est le cas du lycée Notre-Dame-de-Boulogne, en train de monter un groupe de lycéens.

Accompagnement des élèves

Dès le mois d’août, de nombreux établissements ont réservé des places afin d’accompagner leurs élèves à la veillée de prière au Stade de France, au FRAT à la Défense, ou encore à la messe Place de la Concorde. "Dès l’ouverture des inscriptions de groupes, nous avons réservé des places pour la veillée et la messe", explique Alexandrine Lionet, chef d’établissement de Saint-Jean de Passy. "Nous avons deux groupes d’élèves qui seront accompagnés par des enseignants et des éducateurs. L’enthousiasme a été tel de la part des familles que nous avons eu plus de demandes que de places réservées !", précise-t-elle. "Et l'engouement n'a pas été moindre chez les professeurs et les éducateurs qui ont été très nombreux à se proposer pour accompagner les élèves."

Nous le vivons comme une occasion inestimable pour donner à la pastorale du lycée un tonus de départ.

Le lycée Notre-Dame-de-Boulogne emmènera quant à lui des étudiants du BTS et de l’UFA à la veillée de prière, ainsi que des lycéens au FRAT, avec des collégiens de Saint-Joseph du Parchamp et Dupanloup, les deux collèges voisins et partenaires. "Nous le vivons comme une occasion inestimable pour donner à la pastorale du lycée un tonus de départ afin de vivre une année scolaire riche, priante et missionnaire", confie Gabriel Dubois, le chef d’établissement.

Mobilisation des équipes éducatives

L’équipe éducative de Notre-Dame-de-Boulogne n’est pas en reste puisqu’un groupe de membres du personnel enseignant et de l’OGEC a aussi été monté pour se rendre à la messe Place de la Concorde. En effet, vivre ce temps fort de l’Église n’est pas réservé aux seuls élèves. Les enseignants et les personnels des établissements catholiques sont eux aussi invités à se préparer à la venue du Pape. Dès fin août, l’Enseignement catholique a en ce sens encouragé les établissements à "banaliser la journée du vendredi 25 septembre, en lieu et place de la journée des communautés éducatives du 9 décembre", voyant dans la visite du Pape l’opportunité de proposer "un véritable temps éducatif".

Les équipes éducatives sont aussi appelées à transmettre à leurs élèves les messages portés par le Pape : la paix, la fraternité, l’engagement pour une société plus juste, la solidarité avec les plus fragiles... Dans cette perspective, l’Enseignement catholique s’est associé à Bayard pour proposer un livret pédagogique à destination des chefs d’établissement et des enseignants, pour introduire auprès des élèves la pensée du Pape et son rôle dans l'Église. Audrey, professeur des écoles à Notre-Dame de la Sainte Famille à Sannois (95), a prévu de décliner avec ses élèves de CM2 le sujet dans plusieurs disciplines : "En caté, nous allons parler du Pape : qui il est, pourquoi il vient en France et quelles villes il va visiter. En Enseignement moral et civique (EMC), nous évoquerons qui est le pape pour les non-chrétiens. Et les élèves auront aussi un travail d'écriture à réaliser : imaginer et rédiger, en se mettant dans la peau d'un journaliste, plusieurs questions qu’ils rêveraient de poser à Léon XIV".

Des opérations nationales

Au niveau national, une opération intitulée "Cher pape Léon", portée par Prions en Église Junior et relayée dans les établissements, invite les enfants à adresser un message au Saint-Père. Il peut s’agir d’une intention de prière, d’un mot de remerciement, d’un témoignage de foi, d’un dessin ou d’un poème. L’ambition est de rassembler ces messages dans un Livre blanc qui sera remis au Pape lors de sa visite.