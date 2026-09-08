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À première vue, ce véhicule pourrait ressembler à une camionnette ordinaire, si le visage de Jésus n'était pas littéralement représenté sur sa carrosserie. Mais à l’intérieur, il abrite désormais un petit confessionnal, un espace de prière et surtout un oratoire où sera exposé et conservé le Saint-Sacrement. Cette initiative originale a été mise en place par l’archidiocèse de Monterrey, dans l’État mexicain de Nuevo León. Dans les prochaines semaines, cette chapelle mobile commencera à parcourir les routes de la région pour aller à la rencontre des fidèles.

L’idée est née il y a environ deux ans. Un couple engagé dans la vie de l’Église avait constaté une difficulté particulière : dans plusieurs secteurs de la région, en pleine expansion démographique, de nouveaux quartiers apparaissaient sans qu’il soit encore possible d’y construire rapidement une église. Or, la croissance de Monterrey et de sa périphérie est particulièrement rapide. Pourquoi attendre que les fidèles puissent disposer d’une église ? La chapelle mobile propose au contraire d’aller à leur rencontre. Le véhicule permettra ainsi d’apporter la présence eucharistique dans des endroits où aucune infrastructure paroissiale n’est encore disponible.

Un espace pour l’adoration et la confession

Le véhicule, initialement conçu pour transporter jusqu’à 18 passagers, a été entièrement aménagé pour sa nouvelle mission. Son intérieur est organisé en trois espaces : à l’avant se trouve le poste de conduite, au centre un petit confessionnal, et à l’arrière un oratoire pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. C’est dans cet espace de prière que sera exposé le Saint-Sacrement.

Le projet est placé sous la responsabilité du père Adrián Villagrán Guerrero. La chapelle mobile sera administrée par la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe et pourra compter sur l’aide de prêtres et de laïcs spécialement formés pour assurer son fonctionnement et veiller au respect des règles nécessaires à la garde du Saint-Sacrement. La chapelle ne pourra toutefois pas être réservée librement pour n’importe quelle occasion. Les demandes devront passer par une paroisse, afin de garantir les conditions nécessaires à l’accueil, à la sécurité et au respect du Saint-Sacrement.

"Aller là où il n’y a pas encore d’église"

La vocation première de cette chapelle mobile est de rejoindre les communautés nouvelles et les quartiers périphériques de Monterrey, là où l’Église ne dispose pas encore d’une présence pastorale suffisamment structurée. Mais sa mission ne s’arrêtera pas là.