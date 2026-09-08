Jusqu’à 600.000 fidèles pourraient se rassembler à Paris pour la messe de Léon XIV, le 26 septembre. Alors que 8.000 nouvelles inscriptions sont enregistrées chaque jour, les organisateurs tachent de gérer au mieux une telle affluence.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

À Paris, la messe de Léon XIV pourrait prendre une dimension jamais vue depuis longtemps. À moins de trois semaines de la venue du Pape, les organisateurs sont désormais certains d’accueillir entre 500.000 et 600.000 personnes le 26 septembre, sur les Champs-Élysées et autour de la place de la Concorde, a confirmé la Conférence des évêques de France ce 8 septembre. Et ce chiffre devrait continuer de progresser : 8.000 nouvelles inscriptions sont enregistrées chaque jour.

Cette estimation ne tient pas encore compte de tous ceux qui viendront sans s’être inscrits. Car l’inscription, demandée pour faciliter les contrôles et fluidifier l'accès aux différentes zones, n'est pas obligatoire pour participer à la messe. C'est précisément cette inconnue qui complique le travail des organisateurs. Combien de personnes seront réellement présentes ? Et surtout, où les faire tenir ?

La jauge a été fixée à trois personnes par mètre carré, afin de laisser aux fidèles assez d'espace. Mais les Champs-Élysées présentent une contrainte supplémentaire : leur axe central devra conserver huit mètres de largeur pour le passage de la papamobile, qui descendra l'avenue après la messe. "Les Champs-Élysées sont séparés en deux", explique le général Wattecamps, chargé de mission pour la venue du Pape à Paris. Une configuration qui réduit fortement la capacité par rapport aux grandes manifestations habituelles. Le pape Léon XIV déambulera ainsi sur la "plus belle avenue du monde" pendant une quarantaine de minutes, juste avant la messe.

Une nouvelle zone de rassemblement?

Les organisateurs discutent actuellement avec la préfecture de police d'une extension vers l'avenue de la Grande Armée. La décision doit intervenir dans les prochains jours.