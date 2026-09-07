ZEVENT : un marathon des streamers qui s’achève sur un record de générosité

Pour sa dixième et dernière édition, le ZEVENT, un marathon caritatif sur Twitch, a une nouvelle fois rassemblé des milliers de personnes du 3 au 7 septembre autour d’un même élan : la solidarité. Au total, ce sont environ 33 millions d’euros qui ont été récoltés grâce aux streamers, artistes et communautés au profit de 22 associations. Un record qui vient clore dix années d’une aventure qui aura profondément marqué le paysage du streaming français.

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C’est une aventure numérique et solidaire qui s’achève en beauté. Pour sa dernière et dixième édition, le ZEVENT, un marathon caritatif né dans l’univers du streaming et du jeu vidéo, a enregistré une mobilisation exceptionnelle. Au terme de plus de cinquante heures de direct, 32 891 874 euros ont été récoltés, au profit de 22 associations dont Action contre la Faim, Amnesty International, la Croix-Rouge, l’Institut Pasteur, la Ligue contre le cancer, ou encore Médecins sans frontières et le Secours populaire français. Un succès auquel ont contribué de nombreuses célébrités comme Antoine Griezmann, Léon Marchand, Victor Wembanyama, les frères Lebrun ou encore Paul Seixas, en offrant des maillots et des objets personnels pour les différentes tombolas organisées pendant l’événement. D’autres ont fait directement des dons pour soutenir la belle cause, comme comme Bigflo & Oli qui ont donné 100.000 euros. Cocréé en 2016 par le streameur ZeratoR, de son vrai nom Adrien Nougaret, et son binôme Alexandre Dachary, aussi appelé "Dach", l’événement a réuni pour cette ultime édition 339 des plus grands streamers de l’Hexagone.

De Twitch à la solidarité, un phénomène qui a changé d’échelle

Pourtant, rien, dans son univers d’origine, ne semblait destiner ce marathon en ligne à devenir un tel rendez-vous de la générosité. Sa première édition, baptisée Projet Avengers, avait en effet réuni seulement seize streamers dans le salon de ZeratoR pendant 34 heures et permis de récolter 170.000 euros. Mais au fil des années, le rendez-vous a pris une ampleur considérable. En 2025, les dons récoltés avaient atteints 16,17 millions d’euros, en dix ans la somme récoltée s’élève à plus de 91 millions d’euros. Mais au-delà des dons, l’événement aura surtout contribué à changer la place du streaming dans l’espace public. Ils sont capables de mobiliser massivement les 18-35 ans autour du caritatif. Le divertissement devient ainsi une porte d'entrée vers le don et la solidarité.

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