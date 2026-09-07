Les conversions au catholicisme progressent aux États-Unis, notamment chez les étudiants. Selon l’application catholique de prière Hallow, la participation au parcours d’initiation chrétienne des adultes, l’OCIA, a bondi de 115% en moyenne en un an dans près de 60 universités américaines.

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Les messes attirent de nouveaux visages et les files s’allongent devant les confessionnaux sur les campus américains. Selon une étude menée par Hallow le nombre d’étudiants engagés dans un parcours de conversion au catholicisme a plus que doublé en un an, confirmant les nombreux témoignages recueillis ces derniers mois dans les universités du pays.

L’application catholique, connue notamment pour ses contenus de prière, a recueilli des données auprès d'environ 60 collèges et universités américaines. Entre les années universitaires 2024-2025 et 2025-2026, la participation à l’Order of Christian Initiation of Adults (OCIA), le parcours de préparation des adultes aux sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation, a augmenté de 115% en moyenne. Pour Alex Jones, PDG et cofondateur de Hallow, ces chiffres viennent donner une réalité mesurable à une tendance déjà perceptible sur le terrain. "L’Esprit Saint œuvre pour amener les jeunes à se tourner vers le Christ", a-t-il déclaré dans le rapport.

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Des parcours de conversion en forte hausse

Présente dans des milliers de paroisses, de lycées, d’universités et de centres Newman à travers les États-Unis, Hallow travaille à faire grandir la vie de prière au sein de ces communautés. Au fil de ces collaborations, l’équipe a recueilli de nombreux témoignages faisant état d’une fréquentation accrue des messes sur les campus et d’un nombre grandissant d’étudiants engagés dans l’OCIA. Des échos de terrain que l’application a voulu confronter aux chiffres, en cherchant à "quantifier les témoignages recueillis".

Les résultats sont particulièrement marquants dans certaines universités. À Texas A&M, le nombre de participants à l’OCIA est passé de 121 en 2025 à 204 en 2026. À Kansas State, il a presque triplé, passant de 36 à 99. À l’université du Mississippi, surnommée Ole Miss, les participants sont passés de 25 à 86 en l’espace d’un an.

La tendance dépasse d’ailleurs largement les seuls campus universitaires. Une autre analyse réalisée par Hallow indique que le diocèse catholique américain moyen a enregistré une hausse de 38% du nombre de personnes entrant dans l’Église en 2026 par rapport à 2025.

Une soif de foi qui gagne les campus

La hausse de la participation à l’OCIA n’est pas le seul signe d’un regain d’intérêt pour la foi catholique chez les étudiants américains. Sur les campus, cet élan se traduit également par une fréquentation accrue des messes, observé par Hallow dans plusieurs universités.

À Harvard, l’assistance moyenne à la messe est passée d’environ 1.000 à 1.110 personnes. Et le phénomène ne concerne pas uniquement les universités situées dans des régions historiquement catholiques ou dans les grandes métropoles américaines. À Evanston, dans l’Illinois, le Centre catholique Sheil de la Northwestern University, une université laïque, fait lui aussi état d’une forte progression. Delaney Paul, directrice de l’impact missionnaire et des relations avec les donateurs du centre, indique dans le rapport de l'application une hausse de la fréquentation "dans tous les aspects" de la vie de l’aumônerie. Les retraites affichent complet, les messes dominicales se remplissent et les étudiants demandent davantage de temps pour la confession et l’adoration.

Pour Delaney Paul, l’essentiel se trouve toutefois au-delà des statistiques. "Ce qui est le plus encourageant, ce ne sont pas seulement les chiffres", souligne-t-elle. La directrice dit surtout constater "la soif de Jésus de nos étudiants et la joie avec laquelle ils accueillent les autres dans notre communauté". Voir cet élan se manifester dans une université comme Northwestern, qui n’est pas particulièrement identifiée au catholicisme, est selon elle "incroyablement porteur d’espoir".

Et en France ?

La France a elle aussi connu une progression spectaculaire du nombre de nouveaux baptisés en 2026. Lors de la nuit de Pâques, le 4 avril 2026, 21.386 adultes et adolescents ont reçu le baptême, selon les chiffres communiqués par la Conférence des évêques de France. Ils étaient 17.788 l’année précédente, contre seulement 4.895 en 2021. Chez les adultes, le nombre de baptêmes a plus que triplé en dix ans, passant de 4.124 en 2016 à 13.234 en 2026. La progression est également très nette chez les adolescents. Ils étaient 1.385 à demander le baptême en 2017, contre 8.152 en 2026.

Pour mieux comprendre ce qui conduit ces jeunes et ces adultes vers l’Église, la CEF a interrogé en début d’année 1.450 catéchumènes issus de 60 diocèses. Quatre sur dix expliquaient s’être engagés sur ce chemin à la suite d’une épreuve, qui a fait naître chez eux une quête de sens. Maladie, décès d’un proche ou d’un ami peuvent devenir le point de départ d’un questionnement plus profond. Ainsi, selon la CEF, ces épreuves "amènent aux questions existentielles de la vie".