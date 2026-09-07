Alors que la visite du pape Léon XIV en France approche, la Conférence des évêques de France a dévoilé ce 7 septembre un budget global de 27 millions d’euros. Tandis que plus de 700.000 personnes sont déjà inscrites aux différents rassemblements, la mobilisation autour de ce voyage apostolique s’annonce exceptionnelle.

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La venue du pape Léon XIV en France prend une ampleur considérable. À quelques semaines de son voyage apostolique, le budget global consacré à l’événement est désormais évalué à 27 millions d’euros, selon la dernière communication de la Conférence des évêques de France. Cette enveloppe doit couvrir l’ensemble des dépenses liées à l’organisation : accueil des participants, logistique, sécurité, aménagement des sites, dispositifs techniques et scénographiques, ainsi que les charges communes aux différentes étapes de la visite.

Plus de 700.000 participants déjà inscrits

Plus de 700.000 personnes sont déjà inscrites aux différents rassemblements. Cette mobilisation importante a conduit les organisateurs à renforcer plusieurs dispositifs, notamment en matière de logistique, de sécurité et de scénographie, afin d'accueillir les participants dans les meilleures conditions et d'assurer le bon déroulement des différentes célébrations, explique la CEF.

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Le financement du voyage apostolique reposera majoritairement sur la générosité du public. Les dons effectués par les participants doivent constituer la principale source de revenus destinée à couvrir les 27 millions d’euros de dépenses. La campagne de collecte qui a été lancée au début de l’été sur le site dédié à la venue du Pape a déjà permis de réunir près de 5,5 millions d’euros.

La collecte devrait désormais" monter en puissance dans les prochaines semaines", a indiqué la CEF. Lors des "grandes célébrations", les traditionnelles quêtes seront remplacées par des dispositifs d’offrandes, auxquels s’ajouteront des possibilités de dons par SMS ou via des QR codes.

Outre les dons du grand public, les évêques comptent également sur le mécénat de grands donateurs et d’entreprises, ainsi que la vente de produits dérivés, pour compléter le financement. L’organisation précise également que, si nécessaire, des ressources propres destinées au financement des actions pastorales, notamment des grands rassemblements d’Église, pourront être mobilisées.

Une visite aux retombées économiques pour plusieurs secteurs