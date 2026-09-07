350.000 drapeaux pour accueillir le Pape dans la joie

À Paris, 350.000 drapeaux du Vatican seront distribués gratuitement le 26 septembre avant la messe de Léon XIV place de la Concorde. Aleteia s’associe à cette initiative portée par Magnificat, en lien avec le diocèse de Paris.

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Il y a des souvenirs que l’on garde longtemps. Parfois, un petit objet suffit à faire revivre un événement, une rencontre ou une grande joie. C’est ce que pourraient devenir les 350.000 drapeaux qui seront distribués gratuitement aux fidèles samedi 26 septembre, à l’occasion de la venue de Léon XIV à Paris, avant la grande messe en plein air place de la Concorde et sur l’avenue des Champs-Élysées. L’initiative, proposée par Magnificat et rejointe par Aleteia, Famille Chrétienne et KTO, est menée en lien avec le diocèse de Paris.

Une idée née de la joie

L’idée est elle-même née d’un souvenir : celui de la visite de Benoît XVI en France, en 2008. À l’époque déjà, des drapeaux avaient été distribués aux fidèles. "Une foule entière qui acclame le Pape, c’est une belle image. Mais quand elle l’acclame avec des drapeaux, c’est encore plus joyeux", raconte Dieudonné de Lavenne, directeur marketing et commercial d’Aleteia et de Magnificat, et coordinateur du projet.

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Lorsque la venue de Léon XIV a été annoncée, l’envie de renouveler cette initiative s’est naturellement manifestée, explique Dieudonné de Lavenne. Magnificat a ainsi proposé au diocèse de Paris de distribuer à nouveau des drapeaux, avec la participation de plusieurs médias catholiques. Une manière, pour ces acteurs, de contribuer à leur façon à la joie suscitée par la venue du Pape.

"Nous nous sommes dit qu’il fallait, nous aussi, apporter notre pierre à l’édifice", explique le responsable du projet. L’objectif dépasse la seule image d’une foule colorée le jour de la messe. Ces drapeaux sont également une manière de participer à l’accueil de Léon XIV. Et si Aleteia s’est associé à l’initiative, c’est aussi avec l’envie de participer à cet élan de ferveur. "Aleteia est ravi de pouvoir participer à la joie suscitée par cet événement", souligne Dieudonné de Lavenne.

Un petit drapeau pour un grand souvenir

Pour donner vie à cette initiative, le 26 septembre, les drapeaux seront remis directement aux fidèles à leur arrivée sur le site de la messe. Les équipes d’accueil et d’organisation du diocèse, mobilisées pour l’événement, assureront leur distribution aux entrées et aux différents points de contrôle.

Une "armée de bénévoles" sera mobilisée le 26 septembre pour distribuer les 350.000 drapeaux aux fidèles à leur arrivée sur le site de la messe. Aleteia

Néanmoins, une fois la foule dispersée, les drapeaux, eux, pourront continuer leur chemin. C’est aussi tout l’enjeu de cette initiative. En 2008, certains des drapeaux distribués lors de la venue de Benoît XVI avaient ainsi accompagné leurs propriétaires bien après son départ. "C’est finalement un petit morceau de cette journée que l’on emporte chez soi et que l’on peut retrouver des années plus tard, avec toute la joie et l’émotion de la rencontre avec le Pape", ajoute le directeur marketing et commercial.