Tours : 100 familles s’engagent pour sauver le Couvent Royal des Minimes

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L’Ordre des Minimes (les "tout-petits") est le berceau d’un très grand nombre de savants. Clin d’œil de l’Histoire et de la Providence ? C’est ce que l’on peut se dire devant la tournure que prennent les événements liés au Couvent des Minimes situé aux portes de Tours et fondé par saint François de Paule. Plus de 500 ans plus tard, le Couvent s’apprête à renaître grâce à l’enthousiasme et la patience des 105 familles de l’école hors contrat Carlo Acutis actuellement localisée à Fondettes.

En 2022, devant le besoin de s’agrandir pour continuer à se développer et poursuivre leur œuvre de refondation éducative, pédagogique et spirituelle, ces familles ont présenté à la Maison mère de l’Ordre à Rome leur demande d’acquisition du Couvent, qui a immédiatement reçu une réponse favorable du correcteur général des Minimes. Une tâche colossale sur le plan technique et financier les attendait alors. "Mais mille clins d’œil de la Providence les ont accompagnés : la route s’est toujours aplanie au dernier moment", témoigne l’une des membres de l’école en charge du projet.

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Couvent des Minimes, Tours. Ecole Carlo Acutis

De la splendeur originelle du Couvent il ne reste pratiquement rien : seul subsiste le bâtiment conventuel, ancien dortoir des moines. L’Histoire n’a en effet pas épargné ce saint lieu. En avril 1562 le tombeau du saint fut profané et son corps brûlé par les Huguenots qui se livrèrent au pillage et à la destruction des lieux. Le bâtiment fut inondé par le Cher en 1628. À la Révolution, ce bien ecclésiastique fut "mis à la disposition de la Nation" et loti. Pour les constructions voisines, il servit de carrière de pierres et la plupart des bâtiments, notamment l’église, furent ainsi démantelés. L’emplacement du tombeau du saint fut perdu. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que celui-ci, retrouvé par Léon Papin Dupont le "saint homme de Tours", soit protégé d’une chapelle et que le domaine revienne au diocèse qui y installa un séminaire. La propriété fut ensuite dévolue à l'hôpital général de Tours et la chapelle fut délaissée jusqu'en 1954, quand l'Association des Amis de saint François de Paule reçut un droit d'usage cultuel. En 2010, l’Ordre des Minimes racheta le domaine, deux ans après l’incendie criminel qui endommagea gravement le seul bâtiment restant et détruisit notamment le toit.

300 élèves en 2027

Aujourd’hui, ce bâtiment conventuel acquis par l’école est entièrement bâché afin de le mettre hors d’eau, et d’énormes travaux de consolidation, ravalement et construction d’une nouvelle toiture sont prévus, en attente de fonds suffisants pour les commencer. La phase de travaux en cours consiste en la construction d’un bâtiment neuf qui accueillera 300 élèves en maternelle, primaire et collège dès septembre 2027.

Ecole Carlo Acutis

Dans l’élan du grand développement scientifique du XVIIe siècle, une intense vie intellectuelle et scientifique est née au sein de l’Ordre. Ainsi, un grand nombre de mathématiciens, botanistes, physiciens, astronomes et éducateurs Minimes seront donnés en exemple aux élèves de l’école Carlo Acutis. Le thème de l’année scolaire à venir portera quant à lui sur la vie de saint François de Paule et des Minimes. "Pouvoir raconter aux élèves du XXIe siècle la vie des Minimes à l’endroit même où elle est née est une chance inouïe. Cette installation enracinera nos élèves dans l’histoire de France et l’histoire spirituelle de la Touraine", s’enthousiasme l’une des membres de l’association.