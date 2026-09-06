Les films les plus regardés sur Saje+ cet été

Drame, humour, documentaires, découvrez les cinq films et séries les plus visionnés sur la plateforme de streaming "SAJE+". De quoi réjouir toute la famille, parents, enfants et même les adolescents.

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1 Young David

Synopsis : de Brent Dawes, Phil Cunningham, dès 6 ans. Découvrez l’histoire du jeune David, un garçon ordinaire qui a trouvé le courage, la foi et la confiance en Dieu bien avant de porter la couronne. Retrouvez-le sur SAJE+.

2 Unsung Hero

Synopsis : "Unsung Hero", de Richard L. Ramsey et Joel David Smallbone (1h12). 10+. David Smallbone déménage avec sa famille de l'Australie vers les États-Unis, à la recherche d'un avenir meilleur. Bientôt, David et Helen commencent à réaliser les prouesses musicales de leurs enfants, qui deviendront deux des groupes les plus populaires de l'histoire de la musique : For King & Country et Rebecca St. James. Le film suit également la mère de la famille, Helen Smallbone, qui utilise sa foi pour maintenir l'unité de la famille de neuf personnes en transformant les difficultés en aventures pour ses enfants. Retrouvez-le sur SAJE+.

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3 David (disponible uniquement en location)

Synopsis : de Phil Cunningham, dès 6 ans. David est un jeune berger drôle et pétillant, dont la voix envoutante émerveille sa famille et le roi Saül. Lorsque le géant Goliath vient terroriser son peuple, David, armé uniquement d'une fronde, de quelques pierres et d'une foi inébranlable, s'avance. S’ouvre alors le destin extraordinaire d’un simple berger devenu roi, qui par sa loyauté et son courage, sauva l’âme d’un Royaume. Retrouvez-le sur SAJE+.

4 Mission

Synopsis : de Roland Joffré, 1986, 120 min, dès 16 ans. Au début du XVIIIe siècle, le frère jésuite Gabriel fonde une mission sur les terres des Indiens Guaranis. A la même époque et dans les mêmes lieux sévit Mendoza, aventurier mercenaire. Ces deux hommes vont se retrouver pour lutter contre la domination espagnole et portugaise. Retrouvez-le sur SAJE+.

5 La foi des anges