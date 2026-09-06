"L’attention, le soin et le bien que nous avons reçus nous rendent plus libres et plus aptes à assumer nos responsabilités", a déclaré Léon XIV ce 6 septembre lors de l’Angélus, en encourageant les communautés chrétiennes à vivre cet "amour mutuel" en pratiquant l’art "délicat, et trop souvent oublié" de la "correction fraternelle".

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Des milliers de fidèles avaient gagné la place Saint-Pierre, malgré les fortes chaleurs estivales en cette mi-journée de 6 septembre, pour venir écouter Léon XIV et réciter avec lui la prière de l’Angélus. Dans sa méditation, inspirée par les lectures du jour, le Pape a souligné l’injonction que fait saint Paul à la communauté de Rome : "Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel". Cette dette de l’amour mutuel, a expliqué le pontife, est "l’attention, le soin et le bien que nous avons reçus", qui "nous rendent plus libres et plus aptes à assumer nos responsabilités". Et pour exercer cet amour mutuel dans les communautés chrétiennes, il a indiqué deux voies proposées par le Christ dans l'Évangile du jour : la "correction fraternelle" et le fait de "se mettre d’accord".