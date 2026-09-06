De la Normandie à Monaco, les racines françaises de Léon XIV

Léon XIV possède une histoire familiale bien plus française qu’il n’y paraît. Des deux côtés de l’Atlantique, ses ancêtres racontent une étonnante histoire de migrations.
L’élection, le 8 mai 2025, du cardinal américain Robert Francis Prevost sous le nom de Léon XIV a immédiatement suscité un intérêt particulier pour ses origines familiales, son nom à consonance française ayant intrigué de nombreux passionnés de généalogie. Des recherches lui ont en effet trouvé de nombreux ancêtres dans l’Hexagone, tant dans son ascendance paternelle que dans son ascendance maternelle. Sa visite à Monaco, le 28 mars dernier, a même été l’occasion de lui identifier une filiation monégasque.
Né à Chicago le 14 septembre 1955, Robert Francis Prevost est un Américain de naissance et de culture. Mais son ascendance est remarquablement composite : elle associe des racines françaises, italiennes, espagnoles, louisianaises créoles, haïtiennes et canadiennes-françaises. Derrière cette histoire familiale se dessine surtout une vaste géographie de migrations, qui conduit des campagnes normandes et de la Principauté de Monaco aux rives du Mississippi, des Antilles au Québec, avant de converger vers Chicago.