Ce qu’il faut savoir pour circuler à Lourdes lors de la venue du Pape

À l’occasion de la venue de Léon XIV à Lourdes, les 26 et 27 septembre, un important dispositif va être déployé dans la cité mariale. Accès au Sanctuaire, circulation en voiture, stationnement, navettes, trains et contrôles de sécurité : voici les principales règles à connaître avant de venir à Lourdes pour la visite pontificale.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Alors que la ville de Lourdes s’apprête à accueillir le pape Léon XIV les 26 et 27 septembre, la préfecture des Hautes-Pyrénées, le sanctuaire et la maire de Lourdes ont dévoilé ce 4 septembre les grandes lignes du dispositif qui accompagnera ce week-end particulier. Accès au Sanctuaire, inscriptions, circulation automobile, stationnement, transports, contrôles de sécurité et organisation de l’accueil des milliers de pèlerins… Voici ce que vous devez savoir pour circuler dans la cité mariale si vous venez assister à la visite du Pape.

1 Les horaires pour accéder au sanctuaire

DyziO I Shutterstock

Les horaires d’ouverture du sanctuaire seront adaptés à ce week-end particulier. Le vendredi 25 septembre, le site sera ouvert de 6 heures à minuit. A partir du samedi 26 septembre, il sera ouvert de 6 heures à 1 heure du matin mais ne sera accessible aux personnes détentrices d’un titre d’accès délivré à la suite des inscriptions. Cette règle s’appliquera également le dimanche 27 septembre. Le sanctuaire sera ouvert ce jour-là à 5 heures et restera accessible jusqu’à 1 heure du matin. Par ailleurs, aucune installation ou occupation nocturne ne sera autorisée au sein du sanctuaire. Les campements, équipements de couchage et bivouacs sont notamment interdits.

Soutenez Aleteia Faire un don défiscalisable

2 Stationnement et restrictions de circulation

La venue du Pape aura également des conséquences concrètes sur les déplacements en voiture dans Lourdes. Trois zones de restriction de circulation des véhicules seront mises en place du samedi 26 septembre à 10 heures au lundi 28 septembre à 10 heures. Le dispositif prévoit trois zones distinctes : rouge, orange et verte et concerne les personnes accréditées par le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes (pour la zone rouge) mais aussi les résidents ou les professionnels munis d’un macaron (pour les zones orange et verte). Personne d’autre ne pourra donc circuler dans la ville.

Préfecture des Hautes-Pyrénées

Ainsi, si vous prévoyez de venir à Lourdes avec votre voiture personnelle, vous ne pourrez pas la stationner dans Lourdes ni à ses abords. Il faudra donc laisser votre véhicule dans un parking-relais situé à proximité de Tarbes, puis rejoindre Lourdes en navette. Pour la journée du dimanche 27 septembre, des navettes assureront ainsi la liaison entre les parkings et la cité mariale. Les pèlerins devront ensuite rejoindre le sanctuaire depuis les zones de dépose, notamment à pied.

La localisation précise des parkings, leur capacité, la fréquence des navettes, les lieux de dépose et la distance à parcourir jusqu’au sanctuaire seront dévoilés le 18 septembre. Seules les personnes à mobilité réduite et les usagers de deux-roues bénéficieront de stationnements dédiés dans la cité mariale. Un parking sera notamment réservé aux personnes handicapées sur le terrain Abadie « Petit Couvent », tandis qu’un parking pour les deux-roues sera prévu au niveau du Tydos.

3 Venir à Lourdes en train

Shutterstock

Le train pourrait constituer une autre solution pour rejoindre Lourdes. La SNCF étudie la possibilité d’adapter son offre, notamment le dimanche 27 septembre. Les trains ayant habituellement Tarbes pour terminus pourraient ainsi être prolongés jusqu’à Lourdes. Il est à noter que pour les participants qui souhaitent venir en train, depuis la région Occitanie, la Région s'est engagée à prolonger les trains qui devaient arriver à Tarbes jusqu'à Lourdes. Mais pour l’heure, il est difficile de dire si la SNCF ajoutera bien des liaisons.

En arrivant en gare de Lourdes vous serez environ à 15 minutes à pied de l’entrée du sanctuaire. Suivez la signalétique pour rejoindre les lieux de célébrations. Des bénévoles seront présents sur le parcours pour vous renseigner et vous orienter.

5 De nombreux contrôles de sécurité

Aleteia

Compte tenu du nombre de personnes attendues, un dispositif de contrôle sera mis en place à l’entrée du sanctuaire afin d’assurer la sécurité de l’événement. Les mesures annoncées seront comparables à celles déployées lors des grands rassemblements de personnes, dans le cadre du plan Vigipirate au niveau « vigilance-renforcée » : contrôle des sacs, interdiction d’objets dangereux ou volumineux, et inspection systématique aux entrées.