Cinq excellentes raisons de participer à la messe du Pape

Paris, Lourdes, Metz. Trois villes visitées par le pape Léon XIV à l’occasion de son voyage apostolique en France. Dans chacune d’elles, il célébrera la messe et prononcera l’homélie. Un rassemblement à ne pas rater.

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Une venue exceptionnelle. Du 25 au 28 septembre, le pape Léon XIV effectue une visite apostolique en France. Il se rendra à Paris, Lourdes et Metz. L’accueil des Français est enthousiaste : les 80.000 places pour la veillée de prière avec les jeunes au Stade de France ainsi que les 150.000 places pour la messe dans la cité mariale ont été prises d’assaut, et 500.000 fidèles sont attendus à la messe solennelle à Paris sur les Champs-Élysées. Le 4 septembre, le diocèse de Paris dénombrait déjà 475.000 inscrits. Si la prairie du sanctuaire de Lourdes ne peut plus accueillir de pèlerins dimanche 27, il reste néanmoins des places pour la messe du Pape à Paris le samedi 26 et à Metz le lundi 28 à 16 heures en la cathédrale Saint-Étienne. Voici cinq excellentes raisons de ne pas rater l’un de ces rendez-vous.

1 Participer à un événement historique

La visite d’un pape est éminemment rare. Si François s’était rendu en France à plusieurs reprises – à Strasbourg en 2014, à Marseille en 2023 et à Ajaccio en 2024 – il ne s’agissait pas de visite faite au pays mais à une ville ou une institution. La dernière visite officielle d’un pape en France remonte à celle de Benoit XVI en 2008. Il y a près de 20 ans donc. Avant lui, Jean Paul II s’était rendu huit fois en France, entre 1980 et 2004. La venue de Léon XIV s’annonce comme un événement historique et exceptionnel, offrant aux fidèles français une occasion rare de rencontrer et d’écouter le successeur de Pierre.

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2 Faire bon accueil au Pape

La venue du Pape est un événement qu’il importe d’accueillir avec chaleur et générosité. En faisant le déplacement pour venir à la rencontre des Français, le chef de l'Église catholique témoigne de son attention et de sa proximité à leur égard. Léon XIV porte en effet pour les catholiques de France une grande estime, qu’il a déjà manifestée à plusieurs reprises depuis son élection. Il paraît donc naturel, dans la mesure du possible, de répondre à cette démarche en venant à sa rencontre. Lui réserver un bon accueil, c’est aussi lui manifester que sa présence et sa parole comptent.

3 Fortifier sa foi

Les messes célébrées par le Pape rassembleront des centaines de milliers de catholiques. Elles permettront de vivre un moment spirituel fort et de faire l’expérience de l’universalité et de l’unité de l’Église. Comme l’ont rappelé les évêques de France dans l’intention de prière lue le 15 août dans les églises françaises, "la venue du pape Léon XIV est d’abord un événement spirituel" : "Il vient pour nous confirmer dans la foi et nous encourager à témoigner de l’Évangile, à rester vigilants dans la prière et à être des artisans d’unité et de dialogue, de justice et de paix." Un événement qui vient nourrir la vie spirituelle des fidèles et encourager l’élan missionnaire. Participer à une messe du Pape offre la chance incroyable de se rapprocher, à travers sa présence et ses paroles, du Christ.

4 Témoigner de sa foi

La visite du Pape est aussi une invitation à témoigner publiquement de sa foi. Dire à ses proches, à ses collègues ou à ses amis "je vais voir le Pape" n'est pas anodin. Exprimer les raisons qui poussent à faire cette démarche encore moins. En se rassemblant nombreux autour du Saint-Père, les catholiques de France montrent ainsi que leur foi est vivante et universelle. Une telle rencontre dépasse la seule démarche personnelle : elle devient un témoignage collectif, visible et joyeux, de la présence des catholiques en France. "Sa venue serait l’occasion de partager au Pape ce que vit notre Église en France et de nous laisser encourager par sa parole", affirme le Cardinal Jean-Marc Aveline.

5 Faire naître une "génération Léon XIV" ?