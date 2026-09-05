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Il aurait pu continuer sa route, comme les fois précédentes. Sur le chemin de son travail, en Belgique, Tyron était déjà passé plusieurs fois devant cette petite chapelle sans vraiment s’y arrêter. Un jour pourtant, il décide d’en pousser la porte, avec l’idée d’y prier. À l’intérieur, il découvre un édifice presque oublié, marqué par des années d’abandon. "C’était dramatique", se souvient le jeune homme de 27 ans. Quelques semaines plus tard, il revient avec sa compagne Dalila et du matériel dans le coffre de leur voiture. Sans grande préparation, ils se mettent à nettoyer. Une première étape qui va donner naissance à un projet devenu, aujourd’hui, une mission de vie.

Une histoire née dans l’épreuve

Pour comprendre pourquoi cette chapelle a autant compté pour Tyron, il faut remonter quelques mois en arrière. Le père de famille traversait alors une période particulièrement difficile. Après une faillite personnelle, il avait dû revendre une partie de ses biens. Chrétien, il dit avoir été confronté à un choix : s’éloigner de Dieu ou, au contraire, s’accrocher davantage à sa foi. "Ce n’est pas quand tout va bien qu’on construit sa foi ou qu’on la renforce, c’est justement quand on est éprouvé, quand tout va mal", confie-t-il à Aleteia. Malgré les doutes qui l’assaillent, il décide de ne pas tourner le dos à Dieu et de continuer à avancer.

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"Je t’interdis de renoncer."

Tyron accepte donc un emploi intérimaire dans un centre de tri. Pendant huit heures par jour, il trie des déchets à la chaîne, tout en essayant de garder le cap malgré les difficultés qu’il traverse. Pour s’occuper pendant les longues heures de travail, il attrape parfois au passage les livres qui défilent devant lui. Jusqu’au jour où une phrase, lue presque par hasard dans un roman, retient son attention. "Je t’interdis de renoncer", lit Tyron. Le message le touche, mais son scepticisme reprend vite le dessus. Et s’il ne s’agissait que d’une coïncidence ? Quelques secondes plus tard, une page de dictionnaire passe devant lui. Les seuls mots qu’il parvient à lire sont "signé du Très-Haut, Dieu". Pour le jeune homme, l’enchaînement est troublant. "J’ai eu l’impression de me prendre littéralement une claque", raconte-t-il encore stupéfait. Cette fois, il choisit d’y voir le signe dont il avait besoin pour véritablement se relever.

Son contrat d’intérim terminé, l’entreprise le rappelle finalement pour lui proposer un poste mieux rémunéré. Sur la route de ce nouvel emploi, Tyrone repasse devant la chapelle qu’il avait aperçue quelque temps auparavant. "On vit avec des œillères. On pense seulement à la survie", observe-t-il. Avec cette nouvelle stabilité, il dit avoir enfin pu "respirer un peu" et s’ouvrir de nouveau aux opportunités qui se présentaient à lui. C’est dans ce contexte que cette petite chapelle va attirer de nouveau son attention. Après être passé plusieurs fois devant sans s’y arrêter, Tyron se décidera finalement à en franchir le seuil quelques semaines plus tard.

"Une chapelle à la foi"

Avant ce projet, le jeune homme, originaire de Wallonie, région francophone de la Belgique, cherchait déjà à donner une dimension concrète à sa foi. Sur les réseaux sociaux, Tyron voyait les contenus chrétiens se multiplier, sans vraiment se reconnaître dans cette manière de témoigner. Lui voulait faire autrement, "faire des bonnes actions". C’est alors que cette première chapelle lui apporte une réponse. Il prend quelques photos, en parle avec Dalila, puis laisse l’idée mûrir dans un coin de sa tête. Mais le travail et les préoccupations du quotidien reprennent vite le dessus. Jusqu’à ce vendredi où, presque sur un coup de tête, il décide de se lancer. "Demain, c’est bon, on y va, on va nettoyer cette chapelle", annonce-t-il à Dalila.

Le lendemain, le couple charge ainsi quelques décorations, un drap et du matériel acheté spécialement pour l’occasion. Rien n’est vraiment préparé. Pas de grande organisation, pas d’équipe, pas de budget conséquent. Juste deux jeunes adultes, leur enfant, leur voiture et l’envie de rendre à ce lieu sacré sa beauté.

Tyron décide en parallèle de filmer l’opération et de la partager sur les comptes créés à l'occasion sur les réseaux sociaux, baptisés "Une chapelle à la foi". La vidéo rencontre rapidement un succès inattendu. Sur TikTok, elle cumule aujourd’hui plus de 635.000 vues et suscite de nombreuses réactions enthousiastes d’internautes séduits par l’initiative du couple. Une réussite qui surprend profondément Tyron et Dalila, mais qui donne aussi un nouvel élan à leur démarche, sans en avoir jamais été le moteur. Dès le départ, Tyron avait en effet prévu de recommencer, "avec ou sans vues". Pour lui, même invisible, le geste avait de la valeur. "Même s’il y a juste une ou deux personnes, ou juste les voisins qui se rendent compte du petit travail qui a été effectué dans la chapelle, c’est une victoire", explique-t-il.

Néanmoins, derrière ce succès, une autre réflexion s’impose peu à peu à Tyron. En voyant les réactions suscitées par leur initiative, le bénévole se demande pourquoi un geste aussi simple semble aujourd’hui si surprenant. Prendre soin d’une chapelle abandonnée, faire quelque chose de bien sans rien attendre en retour, lui paraît pourtant aller de soi. "J’aurais aimé que ce soit considéré comme une bonne œuvre, mais une bonne œuvre parmi d’autres, quelque chose de normal", confie-t-il. Au fond, il ne voudrait pas que leur démarche soit perçue comme extraordinaire. Il aimerait simplement qu’elle redevienne normale.

Restaurer les murs, mais surtout les cœurs

Dans cette histoire, Tyron n’est pas seul. Dalila, sa compagne de 25 ans, partage avec lui ce projet et s’implique directement dans les rénovations tout en s’occupant de leur petit garçon. Toutefois, son rôle va bien au-delà du travail accompli sur le terrain. Dans les mois qui précèdent le lancement du projet, sa partenaire l'encourageait déjà à ne pas laisser sa foi et ses envies de côté malgré les difficultés du quotidien. Lorsque Tyron envisage par la suite de se consacrer à une autre idée, c’est encore elle qui l’encourage à poursuivre celui-ci. "Elle a plus que soutenu le projet. Elle l’a porté aussi à sa manière", précise-t-il.

Chapelle après chapelle, Tyron et Dalila avancent ensemble, animés par la même envie de redonner vie à ces lieux oubliés. Tyron

La rénovation des chapelles est ainsi devenue une aventure à deux, mais aussi une manière de renouer avec des gestes simples et des rencontres inattendues. Lorsque le couple s’active devant une chapelle délaissée, les habitants ne tardent pas à s’interroger. Des automobilistes ralentissent, certains s’arrêtent pour comprendre ce que fait cette famille. Peu à peu, les échanges se nouent avec les riverains, au fil des coups de balai et des conversations improvisées. "On a l’impression de redécouvrir des interactions sociales simples et sincères, de retrouver un lien avec les habitants, de se connecter à leur cœur", constate Tyron.

Le nettoyage n’est finalement que la partie la plus visible de leur travail. En amont, il faut repérer les chapelles, obtenir les autorisations nécessaires, organiser les tournages et monter les vidéos, si bien que certaines initiatives restent en attente pendant plusieurs semaines. Tout ce travail n’a pourtant de sens pour Tyron que s’il permet d’aller plus loin que la simple restauration de lieux oubliés. Au fil des chapelles, des rencontres et des vidéos, il espère ainsi créer du lien et rassembler des personnes autour de sa foi. "Pour moi, le plus important est de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur et d’unir un maximum de personnes comme le Christ l’aurait certainement voulu plutôt que de se diviser", explique-t-il.

Le Belge n’envisage d’ailleurs pas cette aventure comme une parenthèse. "C’est le projet d’une vie", affirme-t-il. "Si mon corps me le permet, à 95 ans, je continuerai de nettoyer des chapelles." Alors qu’il cherchait quelques mois plus tôt simplement une manière de donner une dimension concrète à sa foi, il ne se doutait pas que cette envie se transformerait en véritable mission. Ni que son geste donnerait envie à d’autres de regarder à leur tour ces petits édifices parfois oubliés.