Les meilleures ventes de l’été dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres de l'été dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.

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1 MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.

2 LA CAUSE DU CHRIST : L'ÉVANGILE CONTRE "L'IDENTITÉ CHRÉTIENNE"

Résumé : Benoist de Sinety, Grasset, mai 2026. Une réflexion sur la récupération par certains partis politiques français de la notion d'identité chrétienne, qui, selon l'auteur, est un prétexte pour justifier leurs dérives politiques.

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3 Ecrits et entretiens sur la pratique de la présence de Dieu

Résumé : Laurent de la Résurrection, Cerf, janvier 2026. Humble laïc carme, savetier et cuisinier, le frère Laurent de la Résurrection a été désigné par le pape Léon XIV comme un maître spirituel pour le XXIe siècle. Il a vécu la profondeur du mystère chrétien dans les petites choses les plus quotidiennes, avec un mélange de bon sens et de bonne humeur.

4 L'Odyssée De L'Odyssée

Résumé : Christophe Ono-dit-Biot, Grasset, avril 2026. Une explication et une analyse de l'Odyssée d'Homère, selon l'ordre des chants du texte original, afin de relater au plus près les aventures des héros et des dieux, tout en examinant le sens profond de cette épopée classique.

5 Bibliquement Vôtre

Résumé : Anne Lécu, Cerf, avril 2026. Des conseils pour accompagner la lecture ou la redécouverte de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse.

6 LE CHOIX DE LA RUPTURE : MGR LEFEBVRE, ROME, LES SACRES, 1974-2026

Résumé : Albert Jacquemin, Cerf, mai 2026. Une analyse des sacres de 1988 comme l'aboutissement d'un long processus doctrinal débuté dès 1970. L'auteur démontre que cette rupture dépasse le cadre disciplinaire pour interroger les fondements de la tradition et de l'autorité romaine. Face aux enjeux de l'année 2026, il apporte un éclairage sur les mécanismes d'une crise majeure de la communion hiérarchique au sein de l'Église.

7 L'HEURE DES PREDATEURS

Résumé : Giuliano Da Empoli, Gallimard, avril 2025. Roman dans lequel un scribe aztèque décrit la conquête du pouvoir par les prédateurs que sont, entre autres, les autocrates et les seigneurs de la Tech.

8 La Force De L'évangile : La Foi Chrétienne En 10 Mots

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. À travers dix mots-clés structurants (Christ, Église, mission, communion, cœur, paix, pauvres, fragilité, justice et espérance), le pape offre une porte d'entrée accessible et approfondie vers sa vision spirituelle. En articulant ces axes fondamentaux, il expose sa pensée ainsi que les orientations pastorales qui guident son pontificat.

9 LA VIE PROFONDE : LA SANTÉ SPIRITUELLE AU QUOTIDIEN

Résumé : Jean-Guilhem Xerri, Cerf, juin 2026. Un guide de développement personnel qui transpose l'exercice de gymnastique physique à l'exercice spirituel, afin de réapprendre à respirer la vie profonde.

10 LADY CHURCHILL