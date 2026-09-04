Laurent Nuñez dévoile un dispositif de sécurité “exceptionnel”

À trois semaines de la visite de Léon XIV en France, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a dévoilé à La Croix l’exceptionnel dispositif de sécurité mis en place pour l’occasion. Pas moins de 15.000 membres des forces de l’ordre seront mobilisés.

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Un dispositif de sécurité à la mesure de l’événement que représente la venue du successeur de Pierre et de l’affluence attendue. "L’enjeu sera d’assurer la sécurité du souverain pontife mais aussi celle de très nombreux fidèles qui viendront à sa rencontre", assure Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, lors d’une interview accordée le 3 septembre à La Croix. Dans cette perspective, l’État a prévu "un dispositif exceptionnel", à l’instar de celui déployé lors des Jeux Olympiques de Paris. Car le pape Léon XIV attire une foule de fidèles français désireux de le rencontrer, d’entendre ses paroles et de fortifier leur foi : 500.000 fidèles sont attendus à la messe sur les Champs-Élysées à Paris, 80.000 jeunes au Stade de France, 150.000 sur la prairie du sanctuaire à Lourdes et plusieurs dizaines de milliers autour de la cathédrale de Metz.

15.000 forces de l’ordre

Le vendredi 25 et le samedi 26 septembre, jours où la foule sera la plus nombreuse dans la capitale, 15.000 membres de forces de sécurité seront mobilisés sur le terrain : des policiers, des gendarmes, des membres des forces mobiles et des militaires de l’opération Sentinelle. La très grande majorité de ces effectifs (environ 14.000) sera déployée à Paris tandis qu’un millier d’entre eux préparera sa visite à Lourdes.

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"À ces 15.000 personnes viendront s’ajouter les démineurs, les tireurs d’élite, les motards, les navettes fluviales sur la Seine et les forces d’intervention : la BRI de la préfecture de police de Paris, le Raid et le GIGN", détaille Laurent Nuñez. Sur le plan sanitaire, 2.500 sapeurs-pompiers de Paris seront sur le pont et travailleront en lien avec la protection civile et les associations agréées comme la Croix-Rouge ou l’Ordre de Malte.

Fouilles et drones

Des périmètres de protection seront installés tout autour de l’espace où évoluera le Pape. Pour y entrer, les fidèles devront se plier à une fouille et d’une palpation. "Toute personne qui refusera d’être fouillée et palpée ne pourra pas accéder à ce périmètre de protection", prévient le ministre.

Des drones seront utilisés pour repérer tout mouvement de foule anormale. Sur l’avenue des Champs-Élysées, les fidèles seront répartis dans 14 box différents, des espaces délimités où seront placés les fidèles, tout le long du parcours que suivra la papamobile afin d’éviter tout mouvement de foule.

Pas de menaces spécifiques

En dépit de ces mesures exceptionnelles, le ministre est rassurant : aucune menace terroriste visant la venue du Pape n’a pour l’heure été identifiée par les services de renseignement français. "Ils n’ont pas non plus repéré de menaces de subversion violente de la part de mouvements d’ultra-gauche ou d’ultra-droite", souligne Laurent Nuñez. Aucune action ne semble prévue non plus par des personnes qui souhaiteraient protester contre une prise de position du Pape ou de l’Église, assure le ministre.

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