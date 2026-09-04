Développer sa confiance, sortir de la routine, rencontrer de nouvelles personnes ou simplement s’accorder une parenthèse chaque semaine… Le théâtre séduit de plus en plus d’adultes, qui y trouvent bien davantage qu’une activité.

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"Le théâtre n'est pas le pays du réel : il y a des arbres de carton, des palais de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l'or de clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil qui sort de dessous terre. C'est le pays du vrai…", écrivait Victor Hugo. Chaque rentrée, ce "pays du vrai" attire de nouveaux voyageurs. Dans les compagnies de théâtre, les portes s'ouvrent à des profils de tous horizons : certains montent sur scène pour la première fois, d'autres renouent avec une passion laissée de côté au fil des études, de la vie professionnelle ou de la vie de famille. Leur point commun ? Tous cherchent bien plus qu'un simple loisir.

Gagner confiance et mieux se connaître

Le premier bénéfice cité revient presque systématiquement : la confiance en soi. À 26 ans, Diane, ingénieure en biologie, ne pensait pas un jour monter sur scène. "Je me suis lancée un peu sur un coup de tête. J'avais envie de faire une activité qui changeait", confie-t-elle à Aleteia. Le déclic survient alors qu'elle participe comme danseuse à une pièce de théâtre. En observant les comédiens évoluer sur scène, une envie naît : pourquoi ne pas essayer, elle aussi ? Elle décide alors de franchir le pas. "Il n'est jamais facile de monter sur scène, d'incarner un personnage, mais petit à petit, on gagne confiance en soi. Ça permet aussi de mieux s'exprimer, voire de mieux articuler dans la vie de tous les jours."

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Diane lors de sa première représentation sur scène, dans une église.

Même constat chez Isabelle, 51 ans. Le théâtre fait partie de sa vie depuis ses 19 ans. Formée au Cours Florent et à l'École du One Man Show, elle a joué à Paris, enseigné le stand-up et animé des cours pendant plusieurs années, en Ile-de-France comme dans le Sud-Ouest. "Dans les cours de théâtre, il y a beaucoup d'exercices corporels. On travaille la voix, la respiration, la posture. La confiance en soi se développe petit à petit. C'est excellent pour quelqu'un de timide. Il va apprendre à s'ancrer et à prendre sa place", explique-t-elle. Une idée que résumait parfaitement le célèbre metteur en scène Constantin Stanislavski : "Aimez l'art en vous, et non vous dans l'art." Autrement dit : le théâtre n'est pas une quête de perfection, mais une formidable école de découverte de soi.

Isabelle sur scène. Anna Barot

Sur scène, tout devient possible. Être roi, médecin, voleur, héroïne romantique ou personnage complètement loufoque… "Le théâtre permet de devenir quelqu'un d'autre", sourit Isabelle. Cette liberté séduit aussi Simon, 28 ans, ancien analyste financier aujourd'hui reconverti dans le théâtre. Passionné depuis toujours par les planches, il raconte le déclic qui a changé sa vie : "Un jour, un comédien est venu animer une formation dans mon entreprise. En le voyant, je me suis dit : cette formation, j'aurais pu la faire mieux." Depuis, il a changé de voie. S'il estime que "le théâtre n'est peut-être pas fait pour tout le monde", il est convaincu qu'en pratiquer permet d'explorer d'autres facettes de sa personnalité. "On apprend aussi à être plus en phase avec ses émotions et à prendre la parole quand il le faut."

Apprendre un texte, écouter ses partenaires, improviser, mémoriser des déplacements… Le théâtre sollicite aussi en permanence le cerveau. Marie-Victoire, 27 ans, infirmière en santé au travail, en avait pratiqué au lycée avant de faire une pause pendant ses études. Aujourd'hui, elle ne doute plus des bénéfices : "Le théâtre permet de se dépasser, de gérer son stress et de faire énormément travailler la mémoire. Pour un étudiant, c'est un vrai plus." Les recherches scientifiques vont dans le même sens. Une étude publiée en mai 2026 par des chercheurs de l’University College London montre que les activités artistiques régulières pourraient contribuer à préserver la santé globale en agissant notamment sur le vieillissement biologique.

Une bulle d'oxygène et d’amitié

Comme le disait le dramaturge français Jean Cocteau : "Le théâtre est le premier sérum que l'homme ait inventé pour se protéger de la maladie de l'angoisse." Une formule qui résonne avec ce que vivent de nombreux comédiens amateurs : au-delà du jeu, le théâtre offre un espace où l'on peut partager et créer des liens. "Le théâtre réunit les gens. Quand on joue sur scène, la famille, les collègues, les amis viennent nous voir. Ensuite, on partage un repas. Il crée du lien social", note Isabelle.

Les femmes savantes de Molière, par La Compagnie des Types Louches. Facebook La Compagnie des Types Louches.

Charles, 25 ans, étudiant en ingénierie numérique à Paris, confirme : "C'est un excellent moyen de rencontrer du monde." Passionné de jeux de rôle, il cherchait un prolongement à cette pratique lorsqu'il découvre, sur un groupe Facebook, une annonce de la compagnie Les Types Louches. Un an plus tard, il fait toujours partie de l'aventure. "Ça me plaît énormément. On passe de très bons moments entre comédiens. Il y a une vraie satisfaction de travailler toute l'année sur une pièce et de la représenter enfin." Pour d'autres, le théâtre représente aussi un rendez-vous avec soi-même. Quelques heures où les préoccupations professionnelles restent derrière la porte. Diane apprécie particulièrement cette respiration : "C'est agréable d'avoir une activité en dehors du travail et de faire vivre un projet."