De Montparnasse au Quartier latin : le trajet de la papamobile dévoilé

Le diocèse de Paris a dévoilé ce vendredi soir le trajet qu’effectuera le pape Léon XIV à bord de la papamobile dans les rues de Paris le vendredi 25 septembre.

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2,5 kilomètres de déambulation en plein cœur de Paris. C’est le bain de foule que s’apprête à prendre le pape Léon XIV le vendredi 25 septembre à l’occasion de son voyage en France. Le Pape se déplacera en papamobile de l’église Notre-Dame-des-Champs jusqu’à la place Saint-Michel, avant de célébrer les Vêpres à la cathédrale Notre-Dame. Selon la carte dévoilée par le diocèse, il descendra le boulevard du Montparnasse, et bifurquera, au niveau du RER de Port-Royal, vers le boulevard Saint-Michel qu’il remontera jusqu’à la place Saint-Michel. Selon la préfecture de police de Paris, la déambulation devrait durer une heure et attirer jusqu’à 250.000 personnes.

Avant de monter dans la papamobile, le Pape empruntera en voiture les grandes artères parisiennes, après avoir prononcé un discours au siège de l’Unesco, dans le 7e arrondissement. Le ministère de l'Intérieur a ainsi précisé dans un décret publié le 4 septembre les avenues sur lesquelles le public pourra se rassembler pour voir le Pape lors de son passage : l'avenue de Suffren, l'avenue de Lowendal, l'avenue de Tourville, la place Vauban, l'avenue de Villars, le boulevard des Invalides, le boulevard du Montparnasse, l'avenue de l'Observatoire, le boulevard Saint-Michel, la place Saint-Michel et le boulevard du Palais.

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Les boulevards Montparnasse et Saint-Michel seront ouverts au public à partir de 12 heures, avant le départ de la procession à 16 heures. Le passage de la papamobile est prévu dans l’après-midi entre 16 heures et 17 heures. 50 groupes de musique amateurs jalonneront le trajet, pour porter la joie et la prière et accueillir le Saint-Père. Vers 16 heures, à l’approche du Saint-Père, l’atmosphère évoluera vers un temps de recueillement, d’invocation à l’Esprit saint et de préparation spirituelle.