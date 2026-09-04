Lancées le 28 août, les nombreuses inscriptions à la veillée de prière organisée le 24 septembre par des influenceurs catholiques pour la venue du pape Léon XIV ont contraint les organisateurs à changer d'église. C'est donc Saint-Sulpice et ses 2.000 places qui accueilleront les participants. Mgr Valentin, président du Conseil pour la communication de la CEF, sera là pour ouvrir la soirée.

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Un succès qui semble annoncé. Lancées vendredi 28 août, les inscriptions pour la grande veillée de prière du 24 septembre, organisée par des influenceurs catholiques à l'occasion de la venue du Pape en France, ont explosé. En six heures à peine, la moitié des places disponibles à l'église de la Madeleine (8eme arrondissement de Paris) étaient déjà réservées. Les organisateurs ont donc choisi de changer de cap : direction Saint-Sulpice, la plus grande église de Paris, avec ses 2.000 places assises, confie à Aleteia Thibaut Pfeffer de la chaîne Two Disciples,un des organisateurs. Le compteur affiche déjà 762 inscrits.

Mgr Valentin ouvre la soirée

Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne et président du Conseil pour la communication de la Conférence des évêques de France, a confirmé sa présence pour ouvrir la soirée. Il s'adressera au nom de l'Église en France, à tous ceux qui suivront cette veillée depuis leur écran.

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L'évêque y voit d'abord un enjeu de communion : "Ce sera un des premiers fruits visibles de la venue de Léon XIV, puisque le ministère du Pape est de faire l'unité dans l'immense galaxie catholique, avec toute sa diversité. Cette soirée va réunir des sensibilités parfois différentes que les influenceurs représentent avec leur communauté. Ce voyage suscite un désir de communion."

Toucher au-delà du monde catholique

Mais c'est aussi une mission d'évangélisation. "Beaucoup de ces influenceurs ont une audience qui excède les catholiques bien informés. C'est aussi de la pédagogie, autour des enjeux du voyage du Pape, du message du Christ, du mystère de l'Église." Car si Saint-Sulpice peut accueillir 2.000 personnes, les organisateurs ont les yeux rivés sur un autre horizon. La veillée sera retransmise en direct sur plus d'une douzaine de chaînes YouTube, et plusieurs médias grand public s'y intéressent déjà. "Le direct, c'est vraiment un moyen efficace de toucher les gens, confie Thibault Pfeffer. On espère atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes."

Coïncidence ou signe de la Providence, la date du 24 septembre est aussi le jour de la béatification de Mgr Fulton Sheen, aux États-Unis. Cet archevêque américain du XXᵉ siècle, dont l'émission Life Is Worth Living réunissait jusqu'à 30 millions de téléspectateurs, est aujourd'hui une figure tutélaire pour qui évangélise sur les nouveaux médias. "Avant c'était la télévision; maintenant ce sont les réseaux sociaux. Il y a des saints qui nous ont ouvert la voie. C'est la même intuition qui nous guide, dit Thibault Pfeffer.

L'engouement autour de la venue de Léon XIV dépasse le seul cercle des catholiques pratiquants, et Mgr Valentin, qui observe le phénomène depuis son diocèse, en est le premier surpris. "Je suis très impressionné de l'attente que je vois autour de moi. Du côté de chez moi, les gens se rendent plutôt à Lourdes, mais la mobilisation est remarquable. Il y a un véritable élan qui s'inscrit dans tous les signes de renouveau de la foi en France", note l'évêque qui relève "un vrai attachement pour ce pape, que les gens commencent à découvrir à travers ses grands voyages, avec l'envie de le connaître sans filtre."