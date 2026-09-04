À 99 et 98 ans, ils renouvellent leurs vœux après 80 ans de mariage

Bras dessus bras dessous, un chapelet à la main, Luiz et Maria Luiza avancent lentement vers l’autel. À 99 et 98 ans, les deux époux ont une longue histoire derrière eux. Fin août, à Maringá, dans le sud du Brésil, ils se sont retrouvés à l’église pour célébrer leurs 80 ans de mariage et renouveler les promesses échangées le jour où ils se sont dit "oui", en 1946. Luiz avait alors 19 ans et Maria Luiza 18. Depuis, ils ont traversé ensemble les joies et les épreuves de la vie, au fil des décennies. Pour leurs noces de chêne, ils ont ainsi choisi de marquer cette étape exceptionnelle dans la prière, entourés de leurs proches.
Après avoir renouvelé leurs vœux, les deux époux ont également reçu une bénédiction apostolique du pape Léon XIV, pour marquer cette date si particulière. En 80 ans de vie commune, Luiz et Maria Luiza ont fondé une grande famille. Ils ont eu quatre enfants, neuf petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants.
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Une vidéo de la célébration, publiée fin août sur Instagram, a rapidement ému les internautes. On y voit les deux époux avancer côte à côte, leur chapelet entre les mains, avant de recevoir la bénédiction devant l’autel. La vidéo, qui avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux, n’est désormais plus visible publiquement, le compte ayant depuis été rendu privé. À travers ce geste, Luiz et Maria Luiza offrent surtout le témoignage simple d’un amour qui, après 80 années de vie partagée, continue de se vivre à deux.