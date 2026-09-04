À 99 et 98 ans, ils renouvellent leurs vœux après 80 ans de mariage

Bras dessus bras dessous, un chapelet à la main, Luiz et Maria Luiza avancent lentement vers l’autel. À 99 et 98 ans, les deux époux ont une longue histoire derrière eux. Fin août, à Maringá, dans le sud du Brésil, ils se sont retrouvés à l’église pour célébrer leurs 80 ans de mariage et renouveler les promesses échangées le jour où ils se sont dit "oui", en 1946. Luiz avait alors 19 ans et Maria Luiza 18. Depuis, ils ont traversé ensemble les joies et les épreuves de la vie, au fil des décennies. Pour leurs noces de chêne, ils ont ainsi choisi de marquer cette étape exceptionnelle dans la prière, entourés de leurs proches.