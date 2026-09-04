Messe à la Concorde : la barre des 500.000 inscrits bientôt franchie

À ce jour, le diocèse de Paris compte 475.000 inscriptions pour la messe qui sera célébrée par le pape Léon XIV sur les Champs-Élysées le samedi 26 septembre.

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À trois semaines de l’arrivée du pape Léon XIV en France pour son voyage apostolique (25-28 septembre), l'engouement des fidèles ne faiblit pas et les inscriptions continuent de grimper. Le Stade de France et ses 80.000 places réservées aux jeunes de 17 à 35 ans pour la veillée du vendredi 25 septembre avaient été pris d’assaut dès l’ouverture des inscriptions le 10 août. Le sanctuaire de Lourdes a ensuite affiché complet pour la messe du dimanche 27 septembre. À Metz, les inscriptions individuelles sont ouvertes depuis le 27 août 2026. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues autour de la cathédrale de Metz. Il reste encore des places pour participer à la messe.

À Paris, pour la messe du samedi 26 septembre place de la Concorde et sur les Champs-Élysées, 475.000 personnes sont inscrites à ce jour, selon le diocèse de Paris. On était à 450.000 le 27 août. Le nombre d’inscrits se rapproche donc de l’estimation faite par les organisateurs, à savoir 500.000 personnes attendues. Un chiffre sur lequel s'est appuyé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, pour déployer un dispositif de sécurité "exceptionnel" mobilisant 15.000 membres des forces de l’ordre.

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Inscription à la messe recommandée