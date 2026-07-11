Des Séraphins aux chérubins, voyage au cœur des neuf chœurs célestes

Les anges, dans le récit biblique, forment une véritable "armée des cieux". Mais, cette multitude demeure difficile à appréhender tant les classifications sont nombreuses et déroutantes…

Anges gardiens, Archanges, Chérubins, Séraphins… Les Anges de la Bible sont-ils aussi nombreux ? Oui, sans conteste, nous dit le Livre de Daniel dans l’Ancien Testament. Ce dernier en décrit même une multitude : "Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres" (Da 7,10). Mais que signifient ces myriades de myriades ? Ce terme, issu du grec ancien, désigne à l’origine le chiffre de "10.000", mais dans la Bible, celui-ci devient synonyme d’une multitude innombrable, puisque ce chiffre est multiplié par lui-même – "des myriades de myriades" souligne le récit biblique, soit 100 millions d’anges… Il n’est donc pas étonnant que les théologiens aient cherché à mettre en quelque sorte de l’ordre dans ce vaste ensemble et aient organisé cette multitude pour la rendre plus compréhensible. Tentons de les suivre…

Neuf chœurs ou neuf cercles…

Si la Bible ne livre pas d’enseignements sur une éventuelle hiérarchie entre les anges, la théologie, notamment avec saint Ambroise, évoquera très tôt dès le IVe siècle des "chœurs" ou groupes d’anges. Un peu plus tard, c’est le Pseudo-Denys l’Aréopagite à la fin du Ve siècle qui développera cette première organisation en un ensemble de trois hiérarchies, chacune comprenant trois chœurs, hiérarchie qui sera reprise au Moyen Âge par saint Thomas d’Aquin. Ces chœurs qui seront représentés dans l’iconographie médiévale, et surtout par Dante dans la Divine Comédie, auront pour centre Dieu et deviendront des cercles concentriques. Ainsi, dans l’imaginaire médiéval, les premiers cercles seront plus proches de Dieu, les autres cercles de plus en plus éloignés se rapprochant dès lors des hommes. Ces neuf cercles sont, par ailleurs, regroupés ou hiérarchisés, trois par trois, avec à l’intérieur de ces trois hiérarchies, une nouvelle sous-division ou classification d’anges. Mais quels sont, plus précisément, les anges de ces différents cercles et hiérarchies, partant de Dieu et toujours plus larges et éloignés ?

Mosaïques des quatre archanges dans l’église St John’s Church, Boreham, Wiltshire. Wikipédia

Séraphins, Chérubins, Trônes et autres…

Le premier cercle, le plus proche de Dieu, comprend les anges appelés "Séraphins". Ces derniers sont souvent représentés avec six ailes et dans une couleur rouge, reflet de l’amour brûlant de Dieu, même si le texte biblique ne mentionne pas cette couleur. Ils sont en adoration perpétuelle devant Dieu. Les Chérubins composent le cercle suivant et sont souvent représentés avec une couleur bleue et avec quatre ailes, parfois six, le nombre variant selon les sources… Ces êtres célestes évoquent la parfaite connaissance de Dieu et gardent précieusement la sainteté divine. Suivent, après, les Trônes, appelés ainsi parce qu’ils représentent symboliquement le siège de la présence et de l’autorité divine. Ce premier groupe correspond à la première hiérarchie de l’univers angélique.

Les Dominations qui correspondent au cercle suivant, sont des anges donnés pour responsables de l’ordre universel. Suivent, encore, le cercle des Vertus dispensant la grâce divine et maintenant l’ordre du monde ; puis, les Puissances ayant pour mission de maintenir l’ordre du cosmos et de combattre les forces du mal. Ces trois catégories d’anges formant la deuxième hiérarchie du monde des anges.