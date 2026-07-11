Pendant 40 ans, l'église Saint-Martin de Villar-d'Arêne, dans les Hautes-Alpes, est restée fermée, menacée de démolition. Mais 1.500 donateurs, une association déterminée et une équipe de dix bénévoles ont refusé de laisser mourir ce patrimoine sacré. Ce dimanche 12 juillet, cette église néogothique rouvre ses portes, incarnant la persévérance face aux défis.

Sur la place du petit village de Villar-d'Arêne, au cœur du massif des Écrins, le clocher néogothique de l'église Saint-Martin de Tours défie les cimes. Un phare montagnard niché à 1.650 mètres d'altitude, pourtant fermé depuis 40 ans. Mais bonne nouvelle, l'église rouvrira ses portes ce dimanche 12 juillet après plus de dix années de travaux, la mobilisation inédite de 1.500 donateurs et la persévérance de nombreux bénévoles. Une cérémonie au cours de laquelle Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et d'Embrun, bénira les travaux et redonnera officiellement l'église au culte. Un événement très attendu parmi les quelques fidèles de cette commune d'à peine 330 habitants.

Quarante ans de fermeture

Inaugurée en 1870, l'église est contrainte de fermer ses portes en 1986, du fait de la dégradation générale de son état. De nombreuses fissures sont constatées par les paroissiens, l'air s'engouffre et, avec la baisse de la pratique religieuse, les paroissiens cessent progressivement de s'y rendre pour la messe. D'autant qu'une chapelle se trouvant à quelques encablures de là, plus confortable que l'église, fait déjà office de lieu de culte pour les fidèles. Pendant près de 40 ans, Saint-Martin de Tours sert d'entrepôt pour le village. "La fermeture officielle date de 1996. Pendant vingt ans, elle fait office de grand local pour la commune", explique Anne-Marie Martin, présidente de l’association des Amis de l’église, créée en 1995. La messe semble dite.

Au total, ce sont plus de 1.500 donateurs, dont des Suisses et des Belges, qui permettent la réfection du mobilier de l'église. Association Les Amis de l'église Saint-Martin de Villar-d'Arêne

Mobilisation d'acteurs publics et privés

Mais c'est sans compter l'arrivée du père Jean-Pierre Mollon à Villar-d'Arêne, dans les années 2000. Choqué de la manière dont le lieu de culte est utilisé, il prend les choses en main avec l'association des Amis de la paroisse. Comment alors une longue lutte pour sauver l'église. "Dans les années 2000, l'édifice a frôlé la démolition. Mais elle coûtait trop cher à la commune", confie Anne-Marie. À partir de 2015, toutes les solutions pour récolter des subventions sont écumées par l'association : concours, dossiers... Les bénévoles se démènent pour trouver des fonds et un grand nombre d'acteurs, privés comme publics, se mobilisent. La région apporte 40% du budget nécessaire, le département 15%. L'église est construite en terrain instable, les fondations sont donc ceinturées. Le clocher voit ses vitraux rapidement refaits. 440.000 euros sont collectés pour la première phase de travaux, même chose pour la deuxième. Au total, ce sont plus de 1.500 donateurs, dont des Suisses et des Belges, qui permettent la réfection du mobilier de l'église. Le diocèse aussi contribue grandement en finançant par exemple des lustres chauffants. "Mgr Malle a été un soutien de la première heure, souligne Anne-Marie. On disait que c'était la seule église fermée du diocèse et comme il venait de Tours, ça a attiré son attention. Il est plusieurs fois venu nous voir. Ce fut une aide morale importante."

Mais ce projet est loin de faire l'unanimité parmi les habitants du village. Plusieurs maires s'opposent à sa réfection. "Pourquoi donc mobiliser autant d'argent pour une église aussi grande - 290 places - mais si peu de fidèles ? Voilà ce que beaucoup nous disaient", relève le père Jean-Pierre Mollon, curé de l'église. Les fidèles se réunissant pour la messe du dimanche à Villar-d'Arêne ne sont en effet qu'une dizaine. Un chiffre qui s'élève à une trentaine pendant les vacances, lorsque les touristes affluent.

"Les fidèles de l'époque ont cassé leur tirelire pour les autels majeurs, les statues, les confessionnaux... C'est émouvant pour eux aujourd'hui de voir cette église qui a connu les mariages et les baptêmes de leurs familles reprendre vie." Association Les Amis de l'église Saint Martin de Villar-d'Arêne

Un lieu de vie, au-delà du culte

Aujourd'hui, l'église retrouve sa vocation. "Au niveau architectural, c'est un phare. Elle est en pierres du pays, c'est un repère pour les gens !", lance le père Mollon. Et Anne-Marie d'abonder : "Elle incarne la force et la paix des églises de montagne : un havre de repos et de fraîcheur l'été pour les randonneurs. C'est aussi un musée gratuit à ciel ouvert." L'association souligne l'engagement fort des paroissiens dans la réfection. "Les fidèles de l'époque ont cassé leur tirelire pour les autels majeurs, les statues, les confessionnaux... C'est émouvant pour eux aujourd'hui de voir cette église qui a connu les mariages et les baptêmes de leurs familles reprendre vie." Un bâtiment qui sera également destiné à accueillir des événements culturels divers. "Le but est d'en faire un lieu de vie, au-delà du culte. On a déjà de multiples projets, comme le concert qui sera donné par quinze musiciens, ce dimanche, pour la réouverture." Un livre retraçant l'histoire de la réfection de l'église sera également disponible à la vente.