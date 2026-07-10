Un incendie s'est déclaré le 7 juillet dans l'église de Perriers-sur-Andelle, dans le département de l'Eure, en Normandie. L'intervention de plusieurs personnes, dont trois adolescents, a permis d'éviter un désastre.

Cette petite église de la campagne normande aurait bien pu partir en fumée, à Perriers-sur-Andelle, dans le département de l'Eure. Mardi 7 juillet 2026, vers 16 h, le feu s'est déclaré dans une chapelle de l'église datant du XVIe siècle, a indiqué la maire, Annick Bonay, dans un message publié sur Facebook.

Malgré l'intervention de deux employés de l'Ehpad voisin, le feu a continué de ravager l'édifice, alors que deux adolescents, Lenny, 15 ans et Matthias, 16 ans, ont saisi les extincteurs du presbytère pour tenter de maîtriser l'incendie. Sur Facebook, la mairie a également indiqué qu'un troisième jeune, Nathan, est aussi intervenu pour vérifier si aucun autre départ de feu ne survenait dans l'édifice.

Aujourd’hui, chacun, à son niveau, a contribué à préserver un élément précieux de notre patrimoine.

Grâce à la réactivité de tous ces intervenants, l'église a pu être sauvée, et la charpente a notamment été épargnée. Les trois jeunes adolescents ont été pris en charge par les secours, après avoir inhalé de la fumée. "Ils vont bien, a confirmé auprès d'Aleteia le père Ludovic Bazin, curé de la paroisse depuis septembre 2025. On a prévu de les remercier, on va s'organiser pour le faire de manière solennelle. On critique souvent la jeunesse, mais elle est belle et capable de faire de belles choses !" A propos de l'événement, le prêtre ajoute : "C’est un incident électrique qui a créé un court-circuit. Le mobilier du XIXème est en mauvais état, mais il est restaurable. On va pouvoir envisager une campagne de restauration, en lien sans doute avec la Fondation du patrimoine."