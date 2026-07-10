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Une église normande sauvée des flammes grâce à trois adolescents

Commune de Perriers sur Andelle/ Facebook

Les sapeurs-pompiers ont pu sauver l'édifice religieux, dont l'une des chapelles date du XVIe siècle.

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Aleteia - publié le 10/07/26
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Un incendie s'est déclaré le 7 juillet dans l'église de Perriers-sur-Andelle, dans le département de l'Eure, en Normandie. L'intervention de plusieurs personnes, dont trois adolescents, a permis d'éviter un désastre.

Cette petite église de la campagne normande aurait bien pu partir en fumée, à Perriers-sur-Andelle, dans le département de l'Eure. Mardi 7 juillet 2026, vers 16 h, le feu s'est déclaré dans une chapelle de l'église datant du XVIe siècle, a indiqué la maire, Annick Bonay, dans un message publié sur Facebook.

Malgré l'intervention de deux employés de l'Ehpad voisin, le feu a continué de ravager l'édifice, alors que deux adolescents, Lenny, 15 ans et Matthias, 16 ans, ont saisi les extincteurs du presbytère pour tenter de maîtriser l'incendie. Sur Facebook, la mairie a également indiqué qu'un troisième jeune, Nathan, est aussi intervenu pour vérifier si aucun autre départ de feu ne survenait dans l'édifice.

Aujourd’hui, chacun, à son niveau, a contribué à préserver un élément précieux de notre patrimoine.

Grâce à la réactivité de tous ces intervenants, l'église a pu être sauvée, et la charpente a notamment été épargnée. Les trois jeunes adolescents ont été pris en charge par les secours, après avoir inhalé de la fumée. "Ils vont bien, a confirmé auprès d'Aleteia le père Ludovic Bazin, curé de la paroisse depuis septembre 2025. On a prévu de les remercier, on va s'organiser pour le faire de manière solennelle. On critique souvent la jeunesse, mais elle est belle et capable de faire de belles choses !" A propos de l'événement, le prêtre ajoute : "C’est un incident électrique qui a créé un court-circuit. Le mobilier du XIXème est en mauvais état, mais il est restaurable. On va pouvoir envisager une campagne de restauration, en lien sans doute avec la Fondation du patrimoine."

La maire de Perriers-sur-Andelle, Annick Bonay, a quant à elle adressé ses remerciements sur Facebook aux trois jeunes qui sont intervenus, ainsi qu'aux deux employés de l'Ehpad ayant tenté de maîtriser l'incendie. "Aujourd’hui, chacun, à son niveau, a contribué à préserver un élément précieux de notre patrimoine communal. Le courage de quelques-uns a permis de préserver le patrimoine de tous. Merci à eux", a exprimé l'édile sur les réseaux sociaux.

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Tags:
incendiePatrimoine
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