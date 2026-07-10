Peut-on faire carrière dans le hors contrat ?

Les écoles hors contrat attirent de plus en plus de familles… et par conséquent ont besoin de plus en plus d'enseignants. Mais peut-on vraiment y faire carrière ? Oui, à condition d’être formé et de partager le projet éducatif propre à chaque établissement.

Depuis une dizaine d’années, les créations d’écoles hors contrat croissent de manière exponentielle. Depuis 2017, environ 120 écoles ouvrent leurs portes chaque année, et les fermetures vont diminuant. Selon la Fondation pour l’école, la France compte désormais 2.105 écoles libres, accueillant pas moins de 130.000 élèves. Aujourd’hui, 4,4% des écoles qui maillent le territoire français sont des écoles hors contrat.

Une dynamique qu’observe de près Xavier Le Saint, directeur d’une école et d’un collège hors contrat à Tours. En quatre ans, le Groupe Scolaire Carlo Acutis est passé de quelques familles fondatrices à plus de 260 élèves, de la petite section à la troisième. Demain, grâce à la restauration du Couvent Royal des Minimes, l’établissement compte dédoubler les classes et accueillir jusqu’à 500 élèves. "Nous observons deux mouvements chez les familles : en négatif, des familles qui fuient les travers du public ou les limites du sous contrat, que ce soit la méthode de lecture, l’éducation à la sexualité, l’instruction religieuse ou encore le niveau académique, et en positif, des familles qui adhèrent vraiment au projet de notre école", constate Xavier Le Saint. "Les générations précédentes faisaient plutôt confiance aux institutions. Il apparaît aujourd’hui une génération de parents très investis dans l’éducation de leurs enfants, très attentifs, qui veulent des gages de qualité."

Si le boom des écoles hors contrat n’est plus à démontrer, peut-on pour autant y faire carrière en tant que professeur ? Y faire fortune, non, mais y faire carrière, oui, à condition d’être formé et d’adhérer au projet de l’école.

Se former

Contrairement aux établissements publics ou privés sous contrat, les écoles hors contrat recrutent directement leurs enseignants. Le concours de l'Éducation nationale n'est donc pas obligatoire. Néanmoins, la plupart des établissements hors contrat privilégient des candidats diplômés ou expérimentés. Certaines formations, comme celles proposées par l’Institut Plantatio à Saint-Jodard, dans la Loire, offrent un bagage sur le plan académique, humain et spirituel.

Institut Plantatio

L'Institut Plantatio propose une formation post-bac (Bachelor en 3 ans) et une formation post-licence (Mastère en 1 an) en vue de devenir professeur d’école au primaire ou au collège dans des établissements hors contrat. Les matières académiques sont enseignées, aux côtés de la pédagogie, la théologie et la philosophie pour pouvoir faire découvrir et aimer Dieu aux élèves, en cohérence avec l’appel du pape Léon XIV dans sa lettre apostolique aux éducateurs du 27 octobre 2025. Ces diplômes sont reconnus par les établissements hors contrat catholiques. "Les écoles hors contrat sont régulièrement inspectées ? Nous devons justifier des diplômes et des qualifications des enseignants", précise Xavier Le Saint qui supervise 40 enseignants à Tours.

Adhérer au projet éducatif

L’une des difficultés, dans le recrutement des enseignants des écoles hors contrat, est de trouver des personnes bien formées, compétentes et qui en même temps adhèrent au projet de l’école. "Ce n’est pas évident de recruter des maîtresses", confie Pierre-Matthieu Astrié, vice-président de l’école de la Sainte Famille à La Valette, dans le Var. "Il s’agit de repérer les compétences des candidates, mais aussi leur adhésion au projet éducatif."

Il faut que ce soit un appel.

C’est ce "projet éducatif", propre à chaque établissement, qui a convaincu Xavier Le Saint, qui a travaillé 12 ans dans le sous contrat, à rejoindre le groupe Carlo Acutis. "J’ai été séduit par la liberté d’éduquer selon nos principes académiques et religieux", confie-t-il. Pour Florence Robert, enseignante en maternelle à La Valette depuis six ans, travailler dans le hors contrat est une réponse à un appel : "Il faut que ce soit un appel. Un appel qui invite à enseigner auprès des enfants et à témoigner de sa foi dans son travail. Pour moi, c’est un privilège d’être utile à la société tout en travaillant pour le Seigneur et en faisant avancer le Royaume de Dieu".

Ecole d'application de l'Institut Plantatio Institut Plantatio

À l’école de la Sainte Famille à La Valette, la place donnée à l’instruction religieuse est importante. "Nous vivons avec les enfants l’Évangile chaque jour, à travers l’émerveillement face à la découverte des lettres, des chiffres, de la nature… Nous relions tout cela au Seigneur, cela donne une cohérence à l’enseignement et offre un environnement propice pour découvrir les dons que le Seigneur a placés en eux", explique Florence Robert.

"Cela vaut tout l’or du monde !"

Une manière d’enseigner riche et édifiante pour les enseignants qui adhèrent à ce projet éducatif. "J’ai moi-même beaucoup avancé dans ma vie spirituelle en creusant la Parole de Dieu pour pouvoir la partager avec les enfants. C’est un travail qui a du sens, et même si les salaires sont moins élevés qu’ailleurs, cela vaut tout l’or du monde !", s’exclame l’enseignante.

En ce qui concerne la rémunération, les conditions varient fortement d'un établissement à l'autre. Les enseignants relèvent du droit privé, sans bénéficier du statut de fonctionnaire ni des grilles de rémunération de l'Éducation nationale. Les salaires peuvent être plus modestes que dans les établissements sous contrat. Et les perspectives d'évolution dépendent de la taille de l'établissement et de ses ressources. En outre, il est difficile de trouver des temps pleins en tant que professeur au collège, les structures étant généralement de petite taille. "Les dix enseignantes du primaire travaillent toutes à temps plein, en revanche, au collège, ce n’est pas le cas pour les professeurs, certains complètent leur salaire avec des missions d’éducateur", explique Xavier Le Saint. C'est pour cette raison que l’Institut Plantatio prévoit pour son Mastère Professeur de collège une formation pédagogique sur deux matières fondamentales (parmi mathématiques, français, histoire) considérant cette contrainte des écoles hors contrat comme une richesse professionnelle pour l’enseignant correctement formé.

Les écoles hors contrat offrent, grâce à leur liberté pédagogique et spirituelle, un cadre particulièrement propice pour vivre cette mission.

Pour le père Olivier Nguyen, directeur de l'Institut Plantatio, les perspectives de carrière dans les écoles hors contrat sont de plus en plus encourageantes. "Parce qu'ils adhèrent profondément au projet éducatif, les enseignants y trouvent un véritable lieu d'épanouissement humain, académique et spirituel", constate-t-il. "Le métier d'enseignant chrétien n'est pas un simple métier, mais une vocation, un appel du Seigneur. Les écoles hors contrat offrent, grâce à leur liberté pédagogique et spirituelle, un cadre particulièrement propice pour vivre cette mission. C'est dans cette perspective que l'Institut Plantatio forme des enseignants reconnus pour leurs compétences, mais aussi capables de dépasser les contraintes propres au hors contrat pour mesurer la valeur inestimable de leur mission d’enseignant et d'éducateur chrétien."

