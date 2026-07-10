Père Philippe Guitart, aumônier des Scouts de France : “Les jeunes ont faim et soif de spiritualité”

Nommé nouvel aumônier général des Scouts et Guides de France, le père Philippe Guitart prendra ses fonctions le 1er septembre 2026. Alors que les camps d'été débutent, ce prêtre de l'Aude confie à Aleteia sa vision du scoutisme et des défis qui l'attendent.

À l’heure où les tentes se montent et où les premiers feux de camp s’allument, les Scouts et Guides de France (SGDF) s’apprêtent à ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire. À partir du 1er septembre 2026, le père Philippe Guitart, prêtre du diocèse de Narbonne et Carcassonne, deviendra leur nouvel aumônier général. Scout depuis l’enfance et engagé depuis de nombreuses années dans le mouvement, il succédera au père Xavier de Verchère, en poste depuis 2020. Une nouvelle mission qu’il exercera à mi-temps afin de conserver son ancrage pastoral dans l’Aude.

Une nomination que ce prêtre de 61 ans n’avait pourtant pas imaginée. "Je ne me pensais pas du tout sur le marché", confie-t-il avec humour à Aleteia. "Comme c’est un mouvement de jeunes, je pensais être trop vieux pour cette mission." Une surprise pour celui dont l’histoire avec le scoutisme remonte à l’enfance. Aumônier national des Pionniers-Caravelles de 2007 à 2012, ancien aumônier général adjoint ou encore aumônier régional des Scouts et Guides de France en Languedoc-Roussillon, le père Philippe Guitart connaît intimement le mouvement.

"Je pense que c’est une chance pour les garçons et les filles, mais aussi pour les chefs et les cheftaines, dans leur possibilité de trouver leur place dans l’Église et dans le monde."

"Ma vocation a grandi dans ce mouvement des Scouts de France, puis des Scouts et Guides de France", raconte-t-il. Une expérience qu’il souhaite aujourd’hui mettre au service de cette nouvelle responsabilité. "J’aime ce mouvement, et je pense que c’est une chance pour les garçons et les filles, mais aussi pour les chefs et les cheftaines, dans leur possibilité de trouver leur place dans l’Église et dans le monde."

Un prêtre qui restera ancré sur le terrain

Cette nomination marque une nouveauté dans l’histoire des Scouts et Guides de France. Pour la première fois, l’aumônier général exercera sa mission à mi-temps. Un choix qui permettra au père Philippe Guitart de conserver une partie de ses engagements locaux. En effet, depuis neuf ans, le père Philippe Guitart est curé de la paroisse Sainte-Trinité en Alaric, un vaste territoire pastoral composé de 28 clochers autour de Trèbes. Il continuera également sa mission d’aumônier à la maison d’arrêt de Carcassonne, qu’il exerce depuis neuf ans. En revanche, afin de lui permettre de se consacrer à cette nouvelle mission nationale, il quittera à partir du 31 août sa charge d’aumônier de la santé et du handicap mental et physique, qu’il assurait depuis 23 ans.

Le père Philippe Guitart sera le nouvel aumônier des SGDF à partir du 1er septembre 2026. Père Philippe Guitart

Ordonné prêtre en 1994, le père Philippe Guitart est aussi membre de la fraternité des petits frères de Jésus, inspirée par la spiritualité de Charles de Foucauld. Une spiritualité marquée par la proximité et la présence au cœur du monde, qui rejoint sa manière d’envisager cette nouvelle mission. Associé à la gouvernance du mouvement, il travaillera avec la nouvelle déléguée générale Anne Guibert ainsi qu’avec le conseil d’administration. Sa priorité : accompagner les jeunes dans leurs questionnements, notamment spirituels.

Pour cela, le futur aumônier général insiste sur la nécessité d’un accompagnement spirituel au plus près des groupes scouts. "Il faut que les évêques nomment des aumôniers de groupe, des aumôniers territoriaux, des aumôniers dans les stages", lance-t-il. Un soutien qu’il estime indispensable auprès des chefs et cheftaines. "Ils me disent souvent : nous sommes devenus chefs parce qu’on a envie de transmettre des valeurs, des techniques d’animation, de jeu, de construction. Mais l’évangélisation, c’est compliqué pour nous parce qu’on a du mal à transmettre quelque chose que l’on ne maîtrise pas nous-mêmes." Un défi face auquel le père Philippe Guitart souhaite rappeler aux responsables scouts qu’ils ne cheminent pas seuls.

"Le scoutisme, c’est le lieu où on m’a fait confiance"

Alors que les camps d’été ont déjà commencé, le père Philippe Guitart rappelle combien ces quelques jours loin du quotidien peuvent marquer durablement les jeunes. "Pendant un camp scout, on permet à chacun de vivre un temps ensemble, dans un monde où les jeunes sont souvent repliés sur eux-mêmes, sur leurs tablettes, sur leurs réseaux sociaux", souligne-t-il.

Une vie qui ne rend pas service n’est pas une vie heureuse.

Pour le prêtre, le scoutisme demeure avant tout une école de responsabilité et de confiance. "Les camps vont les aider à prendre des responsabilités, à savoir se débrouiller, à avoir besoin les uns des autres et à trouver la complémentarité qu’il y a entre eux." Une pédagogie qui vise à aider les jeunes à grandir et à découvrir leurs talents. "Cela permet à chaque jeune de construire sa personnalité et de découvrir qu’il est une chance pour ses amis et pour le monde." Une expérience qu’il a lui-même vécue. "Le scoutisme, c’est le lieu où on m’a fait confiance", se souvient-il. "J’ai pris confiance en moi et je me suis aperçu que je pouvais apporter quelque chose à un groupe." Une découverte qui a profondément marqué son parcours. "Très vite, grâce au scoutisme, j'ai compris qu’une vie qui ne rend pas service n’est pas une vie heureuse."