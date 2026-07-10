C’est au cours de vacances en famille dans le Devon, en Angleterre, en été, que John Ronald Reuel Tolkien a façonné la Terre du Milieu, théâtre de l’un des plus grands ouvrages de la littérature du XXe siècle.

Les détails sont suffisamment précis pour paraître authentiques. La famille Tolkien passait ses vacances d'été à Sidmouth, sur la côte du Devon. Le livre qui allait se vendre à plus de 150 millions d'exemplaires et être élu meilleur roman du XXe siècle par les lecteurs, sondage après sondage, a en quelque sorte commencé au bord d'une mare rocheuse, en bord de mer.

La famille Tolkien venait depuis des années dans le sud-ouest de l'Angleterre. Auparavant, ils passaient leurs étés à Lyme Regis, sur la côte du Dorset, accompagnés du père Francis Morgan , prêtre catholique – celui que Tolkien décrira plus tard comme ayant été "plus qu'un père pour moi".

"Une foi qui m'a nourri"

La foi qui a façonné son œuvre n'était en rien un élément anodin. Tolkien était un catholique pratiquant depuis toujours, entré dans l'Église à l'âge de huit ans lorsque sa mère, Mabel, se convertit malgré une vive opposition familiale. Elle mourut quatre ans plus tard, épuisée en partie par la pauvreté engendrée par sa conversion – ses proches protestants l'ayant privée de tout soutien financier. Tolkien n'oublia jamais ce sacrifice. Dans une lettre écrite à l'âge mûr, il décrivit sa dette envers sa foi et sa mère : il devait être reconnaissant d'avoir été élevé "dans une foi qui m'a nourri et m'a appris tout le peu que je sais ; et je le dois à ma mère, qui s'est accrochée à sa conversion et est morte jeune, en grande partie à cause des difficultés liées à la pauvreté qui en a résulté."

Il assistait à la messe quotidienne lorsqu'il le pouvait, se confessait régulièrement et récitait le chapelet. Il écrivit à son fils Michael : "La seule chose vraiment précieuse à aimer sur terre : le Saint-Sacrement." Lors d'un voyage en Italie avec sa fille, il décrivit un profond sentiment d'être parvenu au "cœur de la chrétienté", écrivant : "J'ai ressenti une étrange lueur de vie et de charité latentes, surtout dans les chapelles du Saint-Sacrement." Il ne s'agissait pas d'une dévotion privée, dissociée de son œuvre. Elle était la source même de toute son écriture.

Il affirmait catégoriquement, et c'est bien connu, que Le Seigneur des Anneaux n'était pas une allégorie. D’ailleurs, il détestait cette figure littéraire et s'irritait lorsque les lecteurs tentaient d'établir des parallèles entre ses personnages et des figures théologiques. Mais dans une lettre à un ami jésuite, le père Robert Murray, Tolkien déclarait ce qu'il considérait comme une évidence : "Le Seigneur des Anneaux est, bien sûr, une œuvre fondamentalement religieuse et catholique ; inconsciemment au début, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi j'ai omis, ou supprimé, pratiquement toutes les références à la "religion", aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est intégré à l'histoire et au symbolisme."

Le "bien sûr" dans cette phrase est essentiel. La foi ne s'est pas imposée à l'histoire de l'extérieur. Elle y était déjà présente, car elle était déjà en lui. Son concept de sub-création — l'idée que la créativité humaine participe à la créativité divine, que le conteur reflète l'image du créateur divin — était une conviction fondamentale sur l'écriture, dès l'origine. La Terre du Milieu n'était pas une fuite de la réalité : c'était un monde bâti par un homme qui croyait que le monde réel était lui-même le récit d'un auteur aimant, et qui voulait créer quelque chose qui ressemble, même partiellement, à la structure d’un récit plus vaste.

Il n'était pas préparé à la célébrité