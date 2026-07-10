Le top 10 des meilleures ventes dans les librairies La Procure

<em>Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 3 au 9 juillet dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers m</em>

1 MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.

2 LA CAUSE DU CHRIST : L'ÉVANGILE CONTRE « L'IDENTITÉ CHRÉTIENNE »

Résumé : Benoist de Sinety, Grasset, mai 2026. Une réflexion sur la récupération par certains partis politiques français de la notion d'identité chrétienne, qui, selon l'auteur, est un prétexte pour justifier leurs dérives politiques.

3 LE CHOIX DE LA RUPTURE : MGR LEFEBVRE, ROME, LES SACRES, 1974-2026

Résumé : Albert Jacquemin, Cerf, mai 2026. Une analyse des sacres de 1988 comme l'aboutissement d'un long processus doctrinal débuté dès 1970. L'auteur démontre que cette rupture dépasse le cadre disciplinaire pour interroger les fondements de la tradition et de l'autorité romaine. Face aux enjeux de l'année 2026, il apporte un éclairage sur les mécanismes d'une crise majeure de la communion hiérarchique au sein de l'Église.

4 BIBLIQUEMENT VOTRE

Cerf

Résumé : Anne Lécu, Cerf, avril 2026. Des conseils pour accompagner la lecture ou la redécouverte de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse.

5 L'HEURE DES PRÉDATEURS

Résumé : Giuliano Da Empoli, Gallimard, juin 2026. Roman dans lequel un scribe aztèque décrit la conquête du pouvoir par les prédateurs que sont, entre autres, les autocrates et les seigneurs de la Tech.

6 LA VIE PROFONDE : LA SANTÉ SPIRITUELLE AU QUOTIDIEN

Résumé : Jean-Guilhem Xerri, Cerf, juin 2026. Un guide de développement personnel qui transpose l'exercice de gymnastique physique à l'exercice spirituel, afin de réapprendre à respirer la vie profonde.

7 LE DÎNER : UNE AVENTURE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

Résumé : Freida McFadden, City, juillet 2026. n manque d'argent, Sloan risque de se faire renvoyer de sa chambre si elle ne trouve par un moyen de payer son loyer. Une amie lui propose un job de serveuse lors d'un dîner chic dans un manoir isolé. Le salaire est excellent mais une petite voix souffle à Sloan que la situation est louche. Un livre dont le lecteur est le héros. Ses choix mènent à différentes fins.

8 LADY CHURCHILL

Résumé : Marie Benedict, 10-18, mai 2026. Pendant les soixante ans que durent son mariage, Clémentine, la femme de Winston Churchill, soutient son mari tout en cherchant à s'émanciper des rôles de mère et d'épouse auxquels les femmes sont alors cantonnées. Féministe et humaniste, elle n'a de cesse de défendre ses idéaux, apportant son aide à la population londonienne ou se battant pour la participation des femmes à l'effort de guerre.

9 LES OREILLES DE L'ÉVÊQUE : À PROPOS DES DIACRES

Résumé : Etienne Grieu, Loyola, mai 2026. Une réflexion sur le rôle croissant des diacres dans l’avenir de l’Eglise. A partir d’approches bibliques, historiques et pastorales, l'auteur montre comment ces acteurs de terrain, engagés auprès des plus fragiles, incarnent un ministère essentiel entre liturgie, écoute et action sociale.

10 CHEMINER VERS L'ESSENTIEL