Une semaine après les catholiques, les orthodoxes s’apprêtent à célébrer la résurrection du Christ ce dimanche 12 avril. Et c’est par une très belle procession autour de l’église qu’ils débuteront cette fête lors de la veillée pascale célébrée dans la nuit du samedi au dimanche. Un très beau moment riche en symboles.
La marche commence dans l’obscurité du lieu saint, rappelant le tombeau et la nuit qui précède la Résurrection. Avec beaucoup de solennité, prêtres et laïcs sortent ensuite dehors avec des cierges allumés, représentant le passage du Christ de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Tous avancent ensemble, faisant le tour de l’édifice et soulignant que l’Église est un corps unique, uni par la foi et la joie de la Résurrection. Après avoir fait le tour de l’édifice, la procession s’arrête devant les portes closes de l’église qui symbolisent le tombeau scellé du Christ. Lorsque l’Évangile relatant la résurrection est lu, les portes s’ouvrent au son des cloches. Les prêtres lancent alors un joyeux "Le Christ est ressuscité !", tandis que les fidèles leurs répondent en chœur "En vérité, Il est Ressuscité !".
Le cercle, symbole d'éternité
Plus qu’un simple rituel rappelant le récit de la résurrection, cette procession puise ses racines dans les premières communautés chrétiennes. À l’époque, le baptême des catéchumènes se déroulait à Pâques dans un baptistère, un bâtiment séparé de l’église. Après le sacrement de la chrismation, les catéchumènes rejoignaient l’église vêtus de blanc et portant des cierges. Ils faisaient alors le tour de l’église pour marquer leur passage à la vie avec le Christ. Faire le tour de l’église n’est d’ailleurs pas anodin car le cercle symbolise l’éternité et rappelle que la Résurrection ouvre à une vie sans fin. Les nouveaux baptisés étaient ensuite accueillis par la communauté pour célébrer ensemble la fête de Pâques. Et chaque année, dans la lumière vacillante des cierges, cette tradition unit les générations, faisant vibrer les rues et les cœurs au rythme d’une même joie : celle de la vie qui triomphe de la mort.