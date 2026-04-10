Dans la lumière vacillante des cierges, des cortèges de fidèles vont illuminer les rues autour des églises orthodoxes dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril afin de célébrer le Christ ressuscité. Une scène fascinante, profondément ancrée dans les traditions des premières communautés chrétiennes.

Une semaine après les catholiques, les orthodoxes s’apprêtent à célébrer la résurrection du Christ ce dimanche 12 avril. Et c’est par une très belle procession autour de l’église qu’ils débuteront cette fête lors de la veillée pascale célébrée dans la nuit du samedi au dimanche. Un très beau moment riche en symboles.

La marche commence dans l’obscurité du lieu saint, rappelant le tombeau et la nuit qui précède la Résurrection. Avec beaucoup de solennité, prêtres et laïcs sortent ensuite dehors avec des cierges allumés, représentant le passage du Christ de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Tous avancent ensemble, faisant le tour de l’édifice et soulignant que l’Église est un corps unique, uni par la foi et la joie de la Résurrection. Après avoir fait le tour de l’édifice, la procession s’arrête devant les portes closes de l’église qui symbolisent le tombeau scellé du Christ. Lorsque l’Évangile relatant la résurrection est lu, les portes s’ouvrent au son des cloches. Les prêtres lancent alors un joyeux "Le Christ est ressuscité !", tandis que les fidèles leurs répondent en chœur "En vérité, Il est Ressuscité !".

Le cercle, symbole d'éternité