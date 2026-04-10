Les livres les plus vendus cette semaine à La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 3 au 9 avril dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

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Résumé : Cardinal Sarah, Nicolas Diat, Fayard, mars 2026. Une réflexion sur l'avenir de l'Eglise catholique dans laquelle les auteurs s'interrogent sur la centralité de Dieu à l'heure où les discours dominants portent plutôt sur le climat, l'écologie, les migrations ou encore le dialogue culturel. Ils insistent sur l'importance de rendre à la liturgie sa vérité afin qu'elle redevienne la célébration du mystère chrétien.

2 Les ruines et la lumière : le témoignage bouleversant du curé de Gaza

Résumé : Gabriel Romanelli, Rocher, avril 2026. Au cœur de Gaza, le père Gabriel Romanelli a décidé de rester près des siens malgré la guerre et les destructions pour venir en aide aux réfugiés, sans distinction d'origine et de religion. A travers son témoignage, il livre un message de paix et d’espoir au milieu du chaos.

3 Les aventures d'Aurel le consul. La folie Sainte-Hélène

Résumé : Jean-Christophe Rufin, Calmann-Lévy, avril 2026. La disparition du consul de l'enclave française de Longwood, sur l'île de Sainte-Hélène, suscite la consternation. Chargé de faire la lumière sur cette affaire, Aurel comprend vite que les passionnés de Napoléon venus visiter le lieu de son exil pourraient être responsables. Il mène l'enquête en compagnie d'une jeune Française en proie aux fantômes de son passé.

4 Le prieur de Bethléem

Résumé : Yasmina Khadra, Editions Gabelire, avril 2026. Un éditeur parisien est enlevé. Son ravisseur est un homme qui lui a soumis un manuscrit qu'il a refusé sans vouloir le lire. Son auteur, né en Palestine d’un père musulman et d’une mère chrétienne, grandit dans un petit village, sous le regard bienveillant d’un vieux sage et d’un juif ermite. Eprouvé par la guerre et les drames qui jalonnent sa vie, il devient prieur d'un monastère catholique.

5 Que La Joie Demeure : Vivre Avec Bach

Résumé : Erik Orsenna, Albin Michel, avril 2026. Un voyage au cœur de la musique et de la joie qu'elle procure, à travers la vie et l'oeuvre de Bach. Les auteurs expliquent comment construire une vie harmonieuse et accordée au monde selon l'exemple du compositeur.

6 Je suis drôle

Résumé : David Foenkinos, Gallimard, avril 2026. Gustave Bonsoir n'a qu'une idée en tête, faire rire tout le monde. En grandissant, il suit des cours de théâtre, puis il s'oriente vers le cinéma, sans grand succès. Quand l'artiste Marco Komeda imagine une exposition temporaire dédiée à la tristesse à Paris, Gustave Bonsoir est embauché. Il est rapidement repéré, au point de devenir le nouvel acteur-phare du cinéma d'auteur.

7 Margot Raconte Le Destin De Femmes Exceptionnelles

Résumé : Inès d'Oysonville, Artège, le Sénévé, mars 2026. Portraits de femmes qui ont dit oui à la vie, à l'amour et à Dieu : Agnès de Nanteuil, Daphrose Rugamba, Fabiola, Sophie Scholl, Chiara Luce Badano, Pauline Jaricot ou encore Geneviève de Galard. A travers leurs histoires, l'autrice montre que la grandeur se cache dans les petits choix du quotidien et que chacun peut devenir héroïque.

8 Carnets Corses Tome 1

Résumé : François Bustillo, Fayard, mars 2026. Le récit intime de l'auteur, évêque d'Ajaccio, dans lequel il dévoile son quotidien, des choses vues ou entendues, ses ressentis vis-à-vis de Dieu ou de la société, sa gratitude, entre autres.

9 Croire Au Xxie Siecle : La Foi Catholique Face Aux Defis Contemporains

Résumé : François Euvré, Mame, mars 2026. Le père François Euvé propose une relecture du Credo chrétien à l'aune des défis du XXIe siècle. En confrontant les piliers de la foi (trinité, résurrection) aux enjeux de l'intelligence artificielle, de la crise climatique et des mutations identitaires, il dessine une voie entre repli et relativisme.

10 Une Unique Lueur