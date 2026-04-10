Le succès du film “Sacré-Cœur” se confirme à l’international

Après le succès du film Sacré-Cœur en France, et ses près de 470.000 entrées, le film est à présent diffusé un peu partout dans le monde et a dépassé les 850.000 entrées, a annoncé Saje le 9 avril. Il sortira bientôt aux États-Unis, ce qui devrait lui donner encore plus de visibilité et l'occasion de toucher plus de cœurs !

Après son succès en France et ses 470.000 entrées en salle, le film Sacré-Cœur continue de toucher les spectateurs du monde entier, avec déjà près de 850.000 entrées dans plusieurs pays, dont 250.000 entrées en Pologne, 56.000 en Italie ou encore 16.000 en Belgique et au Luxembourg, a annoncé Saje le 9 avril. Le film de Sabrina et Steven J. Gunnell est également sorti en Suisse, au Liban, en Côte d'Ivoire, à l'île Maurice et au Québec. Sorti en salles le 1er octobre 2025, Sacré-Cœur retrace la vie de sainte Marguerite-Marie Alacoque, religieuse visitandine du XVIIe siècle à qui le Christ est apparu pour lui confier la dévotion à son Cœur brûlant d’amour pour l’humanité. Devant la caméra, des témoins de tous horizons et conditions partagent l’impact de cette dévotion dans leur propre existence. Le film met en lumière l’universalité du message du Sacré-Cœur, capable de toucher chacun là où il se trouve, en illustrant la diversité des états de vie et des sensibilités au sein de l’Église. Normal donc qu'il fasse à présent le tour du monde.

"Sacred Heart" en salle le 9 juin