C’est un récit d’amour et de foi qui s’est écrit sous les voûtes d’une église de Fontainebleau le soir de Pâques. Devant plus de 1.000 personnes rassemblées pour la Vigile pascale, Fabrice a demandé la main de Louise, après avoir reçu, comme elle, le sacrement du baptême. Une scène rare et émouvante, reflet d’un chemin intérieur vécu à deux.

C’est une histoire digne d’un conte de fées. Le 4 avril 2026, lors de la Vigile pascale, Fabrice a demandé Louise en mariage, quelques minutes après avoir reçu, comme elle, le baptême. Un moment inoubliable qui résume bien le parcours extraordinaire de foi vécu par le couple et qui restera longtemps gravé dans les mémoires des paroissiens de Fontainebleau.

Cheminer à deux

Fabrice et Louise se sont rencontrés en 2021, par hasard, lors d’une soirée entre amis. Très vite, ils commencent une relation. Ils emménagent ensemble en 2023 à Avon, près de Fontainebleau. Louise est depuis toujours attirée par la foi, bien que venant d’une famille non croyante. "Quand j’étais jeune, j’avais toujours cette envie de rentrer dans les églises. À six ans, j’ai demandé à ma mère comment prier", confie la jeune femme de 23 ans. Louise se rend régulièrement à la messe. Sa relation avec Dieu grandit, elle choisit donc de commencer une démarche de catéchuménat.

Tout change quand, un jour, au lieu de l’accompagner faire ses courses, Fabrice décide de se rendre avec elle à la messe. "Je l’ai traîné à la messe, je me suis dit qu’il loupait quelque chose", témoigne Louise. Le jeune homme ressort bouleversé, profondément touché par le sermon du prêtre. "Je me souviens que le père a dit que si on était présents à cette messe ce n’était pas pour rien, c’est que Dieu nous y avait appelés", raconte Fabrice, 26 ans, encore ému. En sortant de la célébration, il décide de se lancer dans la lecture de la Bible. Le couple s’engage à deux dans la préparation au baptême, au sein de la paroisse Saint-Louis de Fontainebleau.

Vigile pascale à Fontainebleau, le 4 avril 2026 Louise LEPAROUX

Deux couples pour le prix d’un

Les deux jeunes gens viennent de familles de tradition chrétienne qui ne pratiquent pas. "Je n’ai jamais eu d’éducation religieuse", souligne Fabrice. Et Louise de renchérir : "Dans le petit village où j’ai grandi, le catéchisme était l’activité du mercredi où l’on mettait les enfants plus par tradition que réelle envie de transmettre la foi". Tout au long de leur parcours de catéchuménat, les deux jeunes gens sont préparés… par un couple ! Jeanne-Marie et Édouard sont autant des accompagnateurs que des témoins pour les deux jeunes gens. "Quand on fait le chemin à deux, on a des interrogations différentes des autres catéchumènes. On a pu discuter avec eux de la vie d’un couple chrétien. Ça nous a beaucoup éclairés", explique la jeune femme. Et c’est tout naturellement que Louise et Fabrice demandent au couple accompagnateur de devenir leur parrain et marraine de baptême respectifs.

Une demande en mariage inédite

Cette rencontre éclaire aussi leur discernement par rapport au sacrement du mariage. "On a commencé une préparation au mariage. Notre curé nous a enjoints à le faire dans la mesure où nous allions être baptisés. C’était dans nos plans mais on se disait que ça pouvait un peu attendre." Les choses s’accélèrent finalement lorsque Fabrice décide de demander Louise en mariage à la fin de la Vigile pascale. Un moment rempli d’émotion capturé par l’un des paroissiens. "J’en ai parlé au curé en amont, il était enthousiaste. Lors des remerciements, j’ai amené Louise devant l’autel avec moi puis je lui ai fait ma demande", raconte Fabrice. Et Louise de compléter : "Je ne m’y attendais pas du tout ! Je crois qu’il y avait 1.000 personnes dans l’église. Quand Fabrice s’est mis à genoux, je me suis dit que tout était aligné. Nos familles ne devaient pas venir mais elles étaient finalement là. C’était génial !"