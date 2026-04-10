Emmanuel Macron face à Léon XIV, une heure d’échanges sur les crises du monde

Emmanuel Macron a rencontré Léon XIV au Vatican ce 10 avril pour la première fois pour un entretien en anglais qui a duré près d'une heure.

Le président de la République française Emmanuel Macron a rencontré le pape Léon XIV pour la première fois ce 10 avril 2026 au Vatican, pour un entretien qui a duré près d’une heure. Le président Macron s’est ensuite entretenu avec le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin, et avec Mgr Paul Richard Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États, avec lesquels il a échangé sur la situation internationale. Au total, le président est resté près de deux heures et demie au Vatican.

La voiture du président français Emmanuel Macron est arrivée dans la cour Saint-Damase, au cœur du Vatican, ce vendredi à 9h55. Le chef d’État a été reçu pour la première fois par Léon XIV, après avoir rencontré à six reprises son prédécesseur François, dont trois fois au Vatican. Il s’est entretenu durant près d’une heure en privé avec le Pape, a indiqué l’Élysée. Les images diffusées par le Vatican montrent qu'ils ont échangé en anglais.

L'entrevue entre Emmanuel Macron et Léon XIV, la première, a duré près d'une heure. Handout / VATICAN MEDIA / AFP

Le président était accompagné par son épouse Brigitte Macron et par plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, la nouvelle ministre de la Culture Catherine Pégard, ou encore le directeur de l’Institut national du Patrimoine, Charles Personnaz. Signe de l’attention du président français pour le Pays du Cèdre, il comptait aussi dans sa délégation la religieuse libanaise Mariam An-Nour, directrice du Collège Carmel Saint Joseph, au Liban, ainsi que Mgr Hugues de Woillemont, directeur de l’Œuvre d’Orient, qui vient de mener une mission humanitaire dans ce pays ciblé par des frappes israéliennes.

Le président a ensuite rencontré le ‘bras droit’ du pontife, le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin, ainsi que son ‘ministre des Affaires étrangères’, Mgr Paul Richard Gallagher. Dans un communiqué très sobre et court, le Saint-Siège indique qu’il a été fait "référence aux bonnes relations existant entre le Saint-Siège et la France".

Sans mentionner de pays en particulier, le Saint-Siège indique que le président Macron et les responsables de la diplomatie pontificale ont également effectué "un partage de points de vue sur les situations de conflit dans le monde, en exprimant l’espoir qu’une coexistence pacifique puisse être rétablie grâce au dialogue et à la négociation". Le communiqué ne fait pas mention des débats internes à la France et notamment de la loi sur la fin de vie.

Un voyage en France en septembre ?

Conformément aux usages, Rome ne mentionne pas explicitement la perspective d’un voyage du pape en France, mais plusieurs sources françaises et romaines concordent sur la possibilité d’une visite à l’automne 2026, avant que la proximité de l’élection présidentielle de 2027 ne gèle tout projet d’accueil du Pape.

Selon nos informations, un déplacement du pape Léon XIV à Paris et à Lourdes serait envisagé pour la fin du mois de septembre. La présence dans la délégation présidentielle du recteur des sanctuaires de Lourdes, le père Michel Daubanes, pourrait constituer un indice en ce sens. Mais des sources vaticanes précisent que d’autres projets de voyages demeurent à l’étude pour l’automne et qu’aucune décision définitive n’a été prise pour le moment.

Un maillot de basket offert au Pape

Le site de la radio RTL indique qu’Emmanuel Macron a offert au Pape un maillot de l’équipe de France de basket-ball masculine dédicacé par les joueurs. Ce cadeau constitue un clin d'œil aux passions sportives du pontife américano-péruvien, connu pour sa passion du baseball et sa pratique régulière du tennis, de la natation et de l’équitation.

Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

Le président a également offert au pontife un fac-similé encadré de la carte du père Jacques Marquette (1637-1675), un missionnaire français qui explora l’Amérique du Nord. Conservé à la Bibliothèque nationale de France, ce document provient du voyage qu’il mena sur le Mississippi, à la rencontre des peuples autochtones. Le père Marquette dispose notamment d’une statue au Capitole, à Washington, et a donné son nom à une célèbre université américaine située à Milwaukee, dans le Wisconsin.

Dans un registre plus classique, le président Macron a aussi offert au pape un recueil de textes engagés écrits par Georges Bernanos pendant la Seconde Guerre mondiale, rassemblés dans deux livres anciens intitulés Combat pour la liberté, correspondance inédite 1904-1934 & 1934-1948 (Librairie le Feu Follet). L’écrivain y détaille son engagement chrétien dans la résistance au totalitarisme nazi.

Enfin, le président de la République a remis au pape américain l'ouvrage Rebâtir Notre-Dame de Paris, de Mathieu Lours (Éditions Tallandier). Il avait fait le même cadeau au pape François lors de sa visite du 15 décembre 2024 à Ajaccio, une semaine après la cérémonie d’inauguration de la cathédrale restaurée.

Le soutien au Liban réaffirmé lors de la visite à Sant’Egidio

Arrivé à Rome le 9 avril, Emmanuel Macron s’était rendu dans le quartier du Trastevere dans la soirée pour visiter le siège de ceux qu’il a décrits comme ses « amis de Sant’Egidio ». Sous le pontificat de François, cette communauté catholique italienne très investie sur les questions diplomatiques et de dialogue œcuménique avait pris une certaine importance au Vatican, se voyant notamment confier des missions de médiation entre l’Ukraine et la Russie.

Emmanuel Macron, qui a participé à plusieurs évènements organisés par Sant’Egidio, a été accueilli par le fondateur de cette communauté, Andrea Riccardi, par son président, Marco Impagliazzo, son responsable des relations internationales, Mario Giro, ainsi que par la Française Valérie Régnier, vice-présidente.

Au cœur de cette longue discussion, qui s’est prolongée pendant une heure et demie, ont été abordés des thèmes d’intérêt international, de l’aide à l’Ukraine à la situation de plusieurs pays africains, comme la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, a indiqué Sant’Egidio.

Une large place a ensuite été accordée à la guerre en Iran et au Moyen-Orient en cette période dramatique.

"Une large place a ensuite été accordée à la guerre en Iran et au Moyen-Orient en cette période dramatique", est-il précisé dans le communiqué de Sant'Egidio, qui mentionne aussi "la nécessité de soutenir la stabilité du Liban par un engagement international" et "l’importance de ne pas laisser le pays isolé". La discussion a également mis en évidence la nécessité de renforcer le cadre multilatéral pour faire face aux crises mondiales et le rôle de l’Europe en tant qu’acteur de paix.

La visite d’Emmanuel Macron dans le Trastevere avait débuté par un hommage au bienheureux Floribert Bwana Chui, le jeune martyr de la Communauté de Sant’Egidio à Goma, qui a été béatifié à Rome le 15 juin 2025. Le président de la République s’est arrêté en silence dans la chapelle de la basilique Santa Maria in Trastevere, où est conservée la veste que le bienheureux Floribert portait le jour de son martyre, en juillet 2007.

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