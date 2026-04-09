Boom catéchuménal : vers une Église de convertis ?

L’explosion du nombre de baptêmes d’adultes la nuit de Pâques indique-t-elle une transformation en profondeur du catholicisme français ? Anciens délégués épiscopaux à la nouvelle évangélisation de leur diocèse, Alex et Maud Lauriot Prévost voient dans ce "boom catéchuménal" la fin d’un cycle historique, le passage d’une chrétienté sociologique vers une Église missionnaire de convertis.

Pour la quatrième année consécutive en France, on a assisté à Pâques à une forte augmentation de nouveaux baptisés jeunes ou adultes (plus de 20.000, soit +20% par rapport à 2025, un triplement en quatre ans) témoignant d'un profond réveil de la foi et des conversions chez les 15-40 ans. Pour beaucoup d’observateurs avertis, une telle évolution s’avère de plus en plus structurelle car bien des éléments semblent conforter durablement cette dynamique. L’évêque en charge en France du catéchuménat, Mgr Bruno Valentin, confie à Aleteia : "Les nouveaux baptisés vont bouleverser le visage de nos paroisses". N’allons-nous pas évoluer d’une Église culturelle et sociologique, formée surtout de pratiquants consommateurs ou de militants, à une Église missionnaire et confessante, formés de born-again ("nés à nouveau" dans le Christ) et de convertis ?

Le choix personnel de se convertir

En premier lieu, nous sommes sans doute sortis depuis vingt ou trente ans d’un catholicisme de tradition, d’habitude ou d’héritage : depuis des décennies, les catholiques pratiquants le sont de plus en plus par choix personnel, et aujourd’hui, ceux de moins de 50-60 ans qui le restent avouent avoir une relation personnelle avec le Christ, marqueur indéniable de l’influence et de la porosité du renouveau charismatique et de la nouvelle évangélisation dans l’Église depuis les années 80 - 90. Inversement, de nombreux catholiques classiques, militants ou sécularisés de la fin du XXe siècle ont peu pratiqué eux-mêmes ou ont peu transmis la foi à leurs enfants ; ils ont laissé en cela un espace de jachère religieuse inédit. Il est donc logique, qu’à l’âge adolescent ou adulte, leurs enfants ou petits-enfants se posent des questions existentielles et spirituelles, décident librement de croire ou ne pas croire, et donc, pour certains, posent le choix personnel de se convertir, de pratiquer leur foi et de rejoindre l’Église.

Il existe aussi sans doute une crise anthropologique contemporaine et une nouvelle quête de sens : les jeunes générations sont confrontées à une instabilité affective, une crise de l’identité — notamment civile, sexuelle et/ou relationnelle — à diverses formes d’anxiété face à l’avenir. Dans ce contexte, le catholicisme apparaît comme une proposition cohérente aux plans de la foi, de la raison et du sens, une proposition rassurante car inscrite dans une histoire longue (2000 ans) et une institution qui a fait ses preuves (malgré les crises), avec une anthropologie unifiante (corps, cœur et âme), donnant une espérance forte et incarnée.

L’expérience de la rencontre avec le Christ

La redécouverte assez large et plutôt récente du kérygme (le contenu essentiel de la foi, Ndlr) et du Saint-Esprit a sûrement joué aussi un rôle. Nous observons en effet un retour à l’annonce de Jésus-Christ, sauveur et seigneur, et l’expérience de plus en plus large de la rencontre personnelle avec le Christ en son amour et son Esprit ; les nombreux témoignages de baptisés faisant l’expérience d’une vie nouvelle en Jésus attestent de cette réalité concrète, transformante et bienfaisante, ce qui la rend d’autant plus attractive et rayonnante.

Tout cela fait écho à la dynamique missionnaire impulsée par le pape François (primat de l’évangélisation, culture de la rencontre, appel aux disciples-missionnaires, etc.), d’autant que ceci s’opère à l’heure des réseaux sociaux, de tribus affinitaires et donc de l’impact d’itinéraires personnels de convertis, de catholiques convaincus et missionnaires. La conversion devient visible, partageable, désirable, d’autant qu’elle est relayée, valorisée au travers de la présence croissante d’une grande diversité de communautés dynamiques, rajeunies ou nouvelles, qu’elles soient religieuses, monastiques, paroissiales ou des mouvements de laïcs. Celles-ci y jouent un rôle moteur : accueil explicite des chercheurs de Dieu, parcours structurés, accompagnement personnalisé, vie fraternelle chaleureuse et visible. Ces communautés ne maillent plus le territoire mais elles y sont disséminées : un jeune qui sait chercher, sait en trouver à proximité de chez lui.

Une grande diversité

Ces nouveaux convertis sont divers mais nous pouvons tenter de dégager certains profils : des chercheurs de sens, peu ou pas socialisés religieusement, dont la démarche intellectuelle, existentielle ou spirituelle est authentique ; des blessés de la vie, aux parcours affectifs ou familiaux fragiles, cabossés, en recherche de consolation, d’appui, de stabilité voire de guérison ; des baptisés "reconvertis" comme des baptisés-enfants mais sans éducation et pratique religieuse, avec une redécouverte de la foi à l’âge adulte ; des jeunes en quête d’absolu attirés par la radicalité évangélique, la liturgie traditionnelle ou les assemblées de louange ; des convertis par relation, par une figure qui les a marqués, par son témoignage, ce qu’ils ont vécu avec elle : une grand-mère, un ami, un conjoint, un prêtre, une communauté...

L’après-baptême est clairement le point faible de la pastorale missionnaire de l’Église.

Il ressort également deux autres caractéristiques : beaucoup de ces jeunes ont fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ, et donc une expérience spirituelle qui marque le point de départ de leur chemin ; de plus, ces jeunes sont d’une grande diversité sociale, et tout aussi bien d’origine urbaine, des cités ou des zones rurales, à l’encontre des catholiques de souche qui sont le plus souvent des urbains plutôt favorisés.

Le défi de la transformation pastorale de l’Église

Nous sommes face à un défi multiple et critique, celui d’accompagner à la mesure des besoins ces milliers de jeunes qui frappent chaque année à sa porte... et qu’aucun plan pastoral n’avait anticipé, même s’il est évident que ce phénomène ne sort pas de nulle part : même si c’est inégal, depuis une génération, l’Église en France a déjà engagé une profonde transformation pastorale et missionnaire si chère au pape François, et ce, comme aucun autre pays de tradition catholique ne l’a entamée à ce point depuis la génération Jean-Paul II. Nous le relevions déjà dans Aleteia en 2024 : jamais le boom catéchuménal français n’aurait pu s’opérer sans cette gestation et cette préparation initiale. Ce fourmillement missionnaire français si singulier dans le monde depuis dix ou vingt ans, le pape François lui-même l’avait identifié et en avait part aux couples de la Communion Priscille et Aquila lors de l’audience privée qu’il nous avait accordée en 2022. Un des observateurs les plus avertis aujourd’hui du catholicisme en France, le sociologue Guillaume Cuchet (Comment notre monde a cessé d’être chrétien, Seuil, 2018), est également convaincu de cette particularité française : "J’observe depuis longtemps en France des expériences-pilote, la France est sur le front avancé de la grande bataille contre la sécularisation, c’est chez nous que cela se passe" (Le Club Figaro Idées, 18 déc. 2025).

Le défi de la transformation pastorale de l’Église face au boom catéchuménal est double. Un défi quantitatif, tout d’abord : nombre, disponibilité et formation des accompagnateurs ; explosion des demandes ; peu de formateurs expérimentés, adaptés et disponibles ; accompagnement superficiel ou risque d’épuisement des équipes... Ensuite, un défi qualitatif pour proposer un accompagnement et une formation adaptés : l’enjeu est de développer dans le peuple de Dieu un état d’esprit et une spiritualité missionnaire, mais aussi de répondre aux besoins des catéchumènes et des néophytes en matière de formation biblique, de compréhension dogmatique et morale, d’initiation à la vie spirituelle, d’accompagnement personnalisé inscrit dans la durée, de vie fraternelle nourrissante, de culture chrétienne articulée à leur propre culture personnelle, d’intégration à la communauté locale, d’apprentissage de l’incarnation de la foi chrétienne dans toutes ses dimensions de l’existence…

Vers une mutation missionnaire de l’Église

Sans cette mutation, beaucoup de nouveaux baptisés décrocheront, puis quitteront progressivement l’Église comme on l’a constaté dans les générations précédentes : près de 80% deux ans après le baptême a-t-on dit, même si ce taux de départ semble s’être réduit ces derniers temps. L’après-baptême est clairement le point faible de la pastorale missionnaire de l’Église, c’est là le défi stratégique numéro un à résoudre. Les communautés ecclésiales doivent donc évoluer sérieusement et rapidement, à la mesure du phénomène de conversion en cours, c'est-à-dire passer d’une logique pastorale classique de conservation et d’entretien (voire d’une sorte de "guichet" sacramentel pour des baptisés-consommateurs), à une logique missionnaire structurée, contagieuse et tournée vers les périphéries comme y invitait le pape François. Cela implique une reconfiguration profonde de la vision missionnaire, de la pratique pastorale et de l’organisation ecclésiale de terrain, avec notamment une implication et une responsabilisation pastorales bien plus importantes des laïcs, la formation de fraternités missionnaires locales dans les paroisses et les mouvements, mais aussi dans les diocèses qui ont vocation de les assister, de les accompagner et peut-être avant tout de les entraîner dans cette évolution.

La fin d’un cycle historique ?

Si le boom catéchuménal perdure et s’amplifie comme plusieurs indices le font sérieusement penser, il est possible que nous assistions à la fin d’une époque : la disparition progressive d’un catholicisme culturel ou d’habitude, car la pratique reposera de moins en moins sur une tradition sociale, mais avant tout sur une conversion et une adhésion personnelle, y compris dans les familles de tradition chrétienne comme nous le constatons de plus en plus aujourd’hui. Guillaume Cuchet y voit les signes d’une mutation et d’un rebond structurel comme l’Église en a régulièrement connu dans son histoire, rebond dont, dit-il, l’enjeu dépasse la France et rejoint la vocation séculaire de notre pays comme "fille aînée de l’Église" : "Il y a des signes très clairs de recomposition en profondeur : je suis persuadé qu’il se joue quelque chose chez nous de l’avenir même de l’Église du XXIe siècle." La grande attention que le pape Léon XIV et des observateurs du monde entier portent à ce réveil catholique français en est une autre preuve.