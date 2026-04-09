Aleteia Magazine consacre un numéro exceptionnel à Léon XIV

Le 8 mai 2025, Léon XIV était élu pape à l’issue d’un conclave de près de 24 heures. Dans un numéro inédit de 130 pages, Aleteia Magazine pousse les portes du Vatican pour comprendre ce qui s’y joue à bas bruit depuis un an. Reportages, décryptages, rencontres… Une immersion rare dans les coulisses du pouvoir pontifical et les premiers choix d’un pape déjà confronté à des défis majeurs.

“Dans la tête de Léon XIV”. Telle est la promesse de ce numéro exceptionnel d’Aleteia Magazine, trimestriel de 130 pages, à retrouver en librairie (17 avril) et en kiosque (22 avril) ou bien dès à présent sur le site d’Aleteia. Pensé comme une enquête au long cours, ce deuxième numéro propose aux lecteurs bien plus qu’un portrait : une plongée au cœur de ce pontificat naissant. Inconnu du grand public avant le conclave, Robert Prevost met pas à pas en œuvre sa méthode pour rechercher la paix dans l’Église et dans le monde. "Depuis la place Saint-Pierre, dès sa première allocution à la loggia, nous avons compris que la paix serait à la fois le moteur et l’horizon de Léon XIV", confie Hugues Lefèvre, rédacteur en chef d’Aleteia Magazine, qui a passé cinq années à Rome pour couvrir l’actualité du Saint-Siège, au sein de l’agence de presse I.Media.

Dans un grand récit, ce numéro décrypte la manière dont le nouveau pape imprime son rythme, et comment il organise ses journées au Vatican. Du lever au coucher, c’est tout un art de gouverner qui se dessine, entre prière, arbitrages et rencontres discrètes. Il vous emmène à Castel Gandolfo, jardin secret du pape, devenu un lieu de respiration pour le pontife, mais aussi un lieu de pouvoir et de communication. Vous découvrez également quels sont les membres de sa garde rapprochée, les hommes qui l’assistent au quotidien, le protègent et le conseillent. Au fil des pages, vous mesurerez les dossiers qui s’accumulent sur le bureau de Léon XIV - baisse des vocations, unité de l’Église, tensions liturgiques, réforme de la Curie, lutte contre les abus, etc. Vous pourrez d’ailleurs lire les regards de douze vaticanistes, ces journalistes qui suivent au quotidien les faits et gestes du chef de l’Église catholique.

L’intelligence artificielle, immense défi de Léon XIV

Premier pape américain de l’histoire, Léon XIV est aussi celui dont la parole est particulièrement attendue sur le défi immense que représente l’intelligence artificielle. "Le pape Léon XIV a identifié le risque de déshumanisation qu’introduit l’IA aujourd’hui. Il est l’un des rares chefs d’État, sinon le seul, qui peut se permettre de dire des choses qui fâchent sur l’IA, avec une véritable indépendance", analyse pour Aleteia Magazine Mathieu Guillermin, spécialiste des enjeux philosophiques et éthiques soulevés par les technologies numériques.

Ce dossier inédit n’élude pas la place de la spiritualité dans la vie de Léon XIV, un "fils de saint Augustin", guidé par la soif d’unité, d’intériorité et de l’accueil de la grâce. "L’homme n’a pas changé", confie son ami Joseph Farrell, prieur général de l’Ordre de Saint-Augustin, que le frère Robert Prevost a dirigé douze ans durant. Dans un entretien, il raconte comment "la prière est centrale" dans la vie de Léon XIV, tout comme la place de la "communauté" qui "repose sur l’amour fraternel".

"Nous avons aussi voulu parler du lien singulier qui existe entre Léon XIV et la France", avance encore Hugues Lefèvre. Au-delà de ses racines familiales françaises, le Pape porte un intérêt pour le patrimoine spirituel et le renouveau discret mais réel du catholicisme en France. Selon certaines sources consultées en France et à Rome, le Pape pourrait d’ailleurs s’y rendre dès cette année 2026… Aleteia Magazine vous propose de mieux comprendre dès aujourd’hui celui qui pourrait bientôt venir à votre rencontre !