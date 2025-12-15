Une décoration de Noël missionnaire pour évangéliser aux fenêtres

Évangéliser avec de jolies crèches à fixer sur ses fenêtres, et pourquoi pas ? Faciles à poser, réutilisables, ces décorations de Noël inventées par Claire Schlienger font partager la joie de la Nativité, en témoignant de son mystère. Une invention qui fait du bien !

La décoration des fenêtres de nos maisons est très en vogue au moment de Noël. Mais comment y apporter une note réellement chrétienne ? Claire Schlienger, installée à Laval, en Mayenne, y a pensé pour vous. Sous la marque Fée Petit Cœur, elle a inventé la formule qui conjugue joie de Noël et évangélisation.

Évangéliser sans ostentation

Cette infirmière, enseignante et mère de famille, est passionnée de déco et de bricolage. Soucieuse aussi de faire connaître Jésus, et de témoigner de sa foi. Il y a quelques années, Claire avait créé une crèche autocollante, mais elle ne trouvait pas cela très pratique. "Je souhaitais une matière électrostatique, explique-t-elle, qui permette de repositionner et de réutiliser les silhouettes plutôt que de tout mettre à la poubelle après Noël. Il existait bien des stickers religieux à poser sur les fenêtres, insiste Claire, mais trop peu en format réutilisable." Inventive et débrouillarde, elle a trouvé le système, s’est procuré une machine à découper. Fée Petit Cœur est née. On était en 2017.

"Je voulais des sujets religieux pour évangéliser"

La trouvaille simplissime, quoiqu’il fallait y penser, répondait surtout aux nombreux critères qu’évoque volontiers Claire : "Je voulais des sujets religieux pour évangéliser, que ce soit facile à manipuler par mes enfants, et aussi qu’on ne jette pas dès la première utilisation, car j’ai horreur du gaspillage." La crèche est également esthétique, délicate, et néanmoins pas trop ostensible.

Claire_Schlienger Claire_Schlienger

Une commercialisation qui a du sens

Les trois premières années, la production était des plus artisanales. Claire préparait ses petites commandes, tard le soir, avec son mari. Le matin, les colis étaient expédiés. À présent, et pour la deuxième année consécutive, Fée Petit Cœur est passée à la vitesse supérieure en sous-traitant la découpe des petites crèches auprès d’une entreprise adaptée, l’ESAT Sicomen, également à Laval. "Je suis heureuse de faire travailler une entreprise adaptée. C’est une commercialisation qui a d’autant plus de sens pour moi."

Couronne_Avent_Claire_Schlienger Claire_Schlienger

Des cadeaux, point trop n’en faut !

"Pas trop de cadeaux, prendre du temps en famille, faire des activités avec les enfants, ne pas oublier les personnes seules…" Ce sont ces petits conseils sur le sens de Noël que Claire défend quand on lui demande ce qu’elle souhaite exprimer à ses clients, en plus de son merci. "La déco c’est chouette, c’est amusant, pourvu qu’on n’oublie pas l’essentiel : mettre Jésus au cœur de nos vies et parler de Dieu au quotidien". La foi au cœur, on est certain que le colis reçu de la maison Fée Petit Cœur a été préparé avec amour. Savez-vous l’origine de Fée Petit Cœur ? "Fée" du jeu de mot "Fait (maison)", "Petit Cœur", petit nom gentil entre Claire et son mari. "Tous nos amis nous appellent comme ça depuis toujours."