Léon XIV viendra-t-il en France ?

Quelle signification aurait une visite du pape Léon XIV en France ? Pour notre chroniqueur Jean-Etienne Rime, un tel voyage ressourcerait la France mais son message serait universel.

L’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, a invité début décembre le pape Léon XIV à venir prier à Notre-Dame de Paris. Une proposition courtoise. Est-elle véritablement justifiée ? La question se pose alors que le pape précédent avait répondu en affichant ouvertement que la France n’était pas dans ses priorités. On peut en effet considérer que notre pays est suffisamment bien organisé et animé par une Église de France active, des communautés nombreuses, des laïcs entourant les clercs, des temps forts allant des pèlerinages aux événements originaux comme le Congrès Mission ou la Cité Céleste, le tout animé par des médias catholiques dynamiques. On peut aussi arguer de la proximité géographique avec Rome et constater que les Français ont été nombreux à faire le déplacement vers la cité de saint Pierre pour le Jubilé 2025. Certains diront qu’il faut privilégier les pays exotiques comme la Mongolie, d’autres diront que le Pape doit s’adresser aux pauvres, aux déshérités, aux migrants. Personne n’a le monopole de la pauvreté et malheureusement, elle est partout.

Venir en France pour un pape

Nos avis comptent peu et le Pape décide, mais nous le savons, s’il venait en France, sa visite serait la bienvenue et la foule des Français l’accueillerait avec une joie immense ; Léon XIV sensibiliserait même les plus grands tenants de la stricte laïcité. Souvenons-nous des voyages de saint Jean Paul II en France : tous ceux qui étaient à Longchamp lors des JMJ de 1997 en parlent encore avec émotion, ses visites à Reims pour l’anniversaire du baptême de Clovis, à Lyon, à Lourdes, à Sainte-Anne d’Auray ont marqué les cœurs comme le discours prononcé quelques années plus tard au Collège des Bernardins par son successeur Benoît XVI. Les papes ont marqué le cœur des Français et bien au-delà par leurs visites dans notre pays d’histoire, de culture et de foi. Combien de vocations dans les "générations Jean Paul II" ou "Benoît XVI" ! La foi catholique tressaille dans notre pays, la soif de Dieu se manifeste, la visite du pape serait un révélateur, une bombe de joie et d’espérance et nous l’attendons.

Venir en France pour un pape, c’est aussi raviver une culture bimillénaire et mondiale tant notre pays a été marqué par sa fidélité.

Venir en France pour un pape, c’est aussi raviver une culture bimillénaire et mondiale tant notre pays a été marqué par sa fidélité. Clovis, saint Louis, sainte Jeanne d’Arc, Louis XIII et le vœu qui a consacré la France à la Vierge Marie et tant d’autres rois et dirigeants, les écrivains, de Péguy à Claudel puis Bernanos, les artistes, les savants, les architectes, combien de Français illustres ont associé leur mission au rayonnement de la foi. Si d’autres pays ont donné cette image d’affirmation de leur catholicité, la France reste un modèle pour le monde qui feint d’ignorer l’importance de notre culture chrétienne.

Une dimension universelle

Visiter Notre-Dame, la cathédrale mère, la cathédrale martyre, la cathédrale renaissante, la cathédrale accueillante, c’est aussi visiter ce temple du monde tant l’incendie a touché, ému et fait pleurer en Europe et Amérique, en Asie, en Afrique et au-delà. Tant de donateurs du monde entier ont fait un geste pour sa restauration ! Le financement a été mondial et la prière aussi a été mondiale, les peuples de la Terre se sont confiés à Notre-Dame-de-Paris.

Ce pèlerinage attendu de Léon XIV aurait une dimension universelle et ses paroles de paix et d’espérance traverseraient les murs médiévaux pour toucher villes et campagnes, steppes et pampas, îles et ports. Les mots venant de France s’adresseraient particulièrement à tous les pays qui ont découvert la foi grâce à l’action des missionnaires français d’hier, dans ce qui s’appelait les colonies, et où culminent les clochers et tours de cathédrales filles de Notre-Dame. Les enfants de ces pays vivant en France et souvent dans les quartiers populaires sont des missionnaires nouveaux, tant dans leur pays d’accueil que dans leurs patries d’origine. Les enseignements du pape trouveraient un écho dépassant les frontières puisque notre France, maintenant pays secondaire dans le concert des nations, garde par sa culture, une vraie influence morale et religieuse.

Le souffle de l’espérance