Joe Wilson, le prochain saint écossais des millennials ?

Mort en 2011 dans sa dix-septième année, Joe Wilson a laissé une empreinte spirituelle aussi indélébile que discrète au sein de sa communauté écossaise. Le 27 novembre, l’Église en Écosse a permis l’ouverture de sa cause de béatification, faisant écho à l’histoire de saint Carlo Acutis, jeune italien mort en 2006 et canonisé en 2025.

CAMPAGNE DE NOËL 2025 Pour qu'Aleteia poursuive sa mission d'évangélisation, faites un don déductible à 66% de votre impôt sur le revenu.

Ainsi l'avenir d'Aleteia deviendra aussi le vôtre. Je donne en 3 clics

Joe Wilson est-il le prochain saint des millennials ? Le 27 novembre 2025, les évêques d’Écosse ont approuvé l’ouverture de la cause de béatification de ce jeune homme originaire de Carfin, désormais serviteur de Dieu, mort subitement d’une maladie cardiaque non diagnostiquée, en 2011, à l’âge de 17 ans. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle du jeune Carlo Acutis, mort en 2006, à seulement 15 ans, et canonisé le 7 septembre 2025.

Notre-Dame de Lourdes et le chapelet

Né en 1994 à Carfin au sud-est de Glasgow, Joe Wilson est un jeune garçon à l’existence ordinaire, entre cours au lycée et sorties entre amis. Mais ce qui le distingue des autres est indéniablement sa foi profonde, qui rayonne déjà de son vivant. Joe a une grande dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Il habite tout près de la grotte de Carfin, un lieu de pèlerinage et un sanctuaire dédié aux célèbres apparitions mariales révélées à Sainte-Bernadette. Il s’y rend fréquemment en famille ou seul et considère ce lieu comme "un endroit à part". Le jeune écossais aime y prier longuement pour les autres à l’image de la figure de sainte Thérèse de Lisieux, pour laquelle il a un grand attachement.

Jeune ancré dans la vie de l’Église de son époque, il se réjouit de la visite de Benoît XVI à Glasgow, réalisée au cours de son voyage apostolique au Royaume-Uni, le 16 septembre 2010. "Le pape Benoît XVI vient à Glasgow jeudi et je vais le voir. J’ai tellement hâte ! Nous serons en zone 1, juste devant l’autel. Ce sera un moment spirituel merveilleux qui apportera beaucoup de joie à l’Écosse", écrit-il le 14 septembre 2010 dans son journal intime. Le lendemain, il poursuit : "Je suis impatient de la visite de Benoît XVI (...). J’ai prié le chapelet dimanche pour que tout se passe bien et pour de nombreuses conversions. Jésus sera présent sur l’autel ! C’est, sur cette terre, le moment où nous pouvons être le plus proche de Lui !", un passage qui en dit long sur la foi ancrée du jeune écossais et de sa fidélité à la prière du chapelet, qu’il apprécie beaucoup.

Le journal intime d’un adolescent passionné de Jésus

L’une des trouvailles les plus belles sur la vie de Joe est son journal intime, découvert par son père après sa mort, où le jeune adolescent aime confier ses pensées quotidiennes, mais plus particulièrement exprimer sa foi. Une profondeur et une sagesse inhabituelles en émanent. "Je sais que le monde ne sera jamais parfait, et c’est pourquoi j’aime avoir la foi. Pensez à tous ceux qui meurent de faim, à la guerre, en période de famine, à ceux qui ont été exclus, torturés, délaissés dans ce monde. Tous ces malheureux sur Terre siègent, j’en suis certain, sur les trônes les plus élevés du Ciel. N’est-ce pas réconfortant ?", écrit-il, par exemple, quelques jours avant sa mort.

De belles similitudes existent entre Joe et le jeune italien Carlo Acutis, mort en 2006, à 15 ans, des suites d’une leucémie foudroyante et canonisé en septembre 2025 par Léon XIV. Au-delà de leur naissance dans les îles britanniques - Carlo est né à Londres - les deux adolescents partagent la volonté farouche de suivre chaque jour davantage le Christ. Celui que l’on surnomme parfois le "cyber-apôtre" aime dire que "la beauté spirituelle ne fane pas, contrairement à la beauté physique, mais dure pour l'Éternité" et insiste sur l’exercice des vertus. Joe réfléchit à plusieurs manières d’améliorer sa vie chrétienne : "En tant que chrétien, il est bon de se faire discret. Entourez-vous de ceux qui sont ignorés, exclus ou réduits au silence, et réconfortez-les avec tendresse. Cela peut être difficile car cela nuit à votre image, mais c’est un excellent moyen de proclamer la bonne nouvelle, c’est-à-dire de donner l’exemple d’une vie chrétienne.", écrit-il le 6 février 2011 dans son journal. Des résolutions surprenantes pour un adolescent de 16 ans, signes d’une belle maturité spirituelle.

Une disparition soudaine à 17 ans

Joe tombe dans le coma en décembre 2011, après un infarctus soudain, dû à une maladie cardiaque non diagnostiquée. Des centaines de personnes se réunissent alors à la grotte de Carfin pour une veillée aux flambeaux et prient pour sa guérison lors d’une procession. Certains participants présents témoignent : "Joe était quelqu’un qui faisait toujours de son mieux pour aider les autres et faire en sorte que chacun se sente important et apprécié." Le jeune écossais meurt des suites de son infarctus, le 20 décembre 2011, cinq jours après son dix-septième anniversaire. Aujourd’hui, la grotte est un lieu d’hommage pour la vie de Joe et une plaque commémorative à son nom y est apposée. Des extraits de son journal intime intitulé "Les Paroles de Jo" sont offerts au centre chargé du lieu, par sa famille, afin que les visiteurs puissent emporter avec eux des fragments de ses pensées. Un événement d’envergure est aussi organisé après sa mort, pour lui rendre hommage : des centaines de personnes gravissent le Ben Nevis, plus haut sommet d’Ecosse, afin de collecter des fonds pour diverses associations caritatives, dont la British Heart Foundation, cause intimement liée à la vie et la mort de Joe.