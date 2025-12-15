Cet improbable point commun entre Rihanna, Timothée Chalamet et Léon XIV

CAMPAGNE DE NOËL 2025
Le choix a de quoi surprendre. Parmi des mannequins, acteurs, rappeurs, sportifs, etc... photographiés dans des tenues frôlant parfois le grotesque ou la plus totale indécence, apparaît, réconfortant et souriant, le pape Léon XIV. Il a été désigné le 11 décembre, avec 54 autres célébrités dont Alex Consani, Bad Bunny, Rihanna, Rosalía, Timothée Chalamet, Miuccia Prada, Cate Blanchett, Venus Williams, Michelle Obama ou encore Pamela Anderson, par la rédaction de Vogue, comme faisant partie des personnalités les mieux habillées de l’année 2025. "Nos critères étaient subjectifs, notre jury composé exclusivement de rédacteurs de Vogue, et la liste s'est construite au fil de nombreuses réunions et discussions", assure la rédaction du magazine, habituée à distinguer chaque semaine, et après chaque grand événement sur le tapis rouge, les meilleurs outfits des stars. Une distinction qui avait déjà été octroyée au pape américain par le New York Times début juillet, le désignant comme l’une des personnes les plus élégantes de l’année 2025.
La mosette rouge, meilleur "outfit" du Pape
Selon Vogue, la plus belle tenue vestimentaire du Pape en 2025 est celle qu’il a arborée le jour de son élection, le 8 mai dernier, sur la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Il était vêtu d’une mozette en satin rouge - cette couleur symbolisant le sacrifice et le sang versé par le Christ et les martyrs de l'Église catholique. Son étole bordeaux était brodée de fils d’or, signes de la gloire divine et de la royauté spirituelle du pape.
Mais ce que ne précise pas le magazine de mode, c'est que le vêtement liturgique, contrairement au vêtement profane, a une fonction, un but précis. "Ce vêtement n’est pas fait pour mettre en valeur la personnalité de celui qui le porte ; il doit être, au contraire, assez intemporel pour lui permettre de s’effacer dans le mystère qu’il célèbre", souligne la Conférence des Evêques de France. "Le vêtement liturgique ne doit pas être pensé en dehors de l’action liturgique, mais pour elle. (...) Il ne doit pas accaparer l’attention de celui qui le porte, ni de ceux qui le voient, mais contraindre à la dignité, et s’harmoniser avec la louange émerveillée qui est l’atmosphère de la liturgie. C’est un vêtement de célébration. Ce n’est pas un vêtement de statuaire, il n’est pas fait pour être porté par un homme immobile, mais doit accompagner, souligner les gestes du célébrant, les rendre plus visibles et plus beaux."