Cet improbable point commun entre Rihanna, Timothée Chalamet et Léon XIV

"Vogue", le célèbre magazine de mode américain, a publié le 11 décembre une liste des 55 personnalités les mieux habillées de l’année 2025. Et parmi Rihanna, Rosalía, Timothée Chalamet et tant d’autres figures… le pape Léon XIV !

Le choix a de quoi surprendre. Parmi des mannequins, acteurs, rappeurs, sportifs, etc... photographiés dans des tenues frôlant parfois le grotesque ou la plus totale indécence, apparaît, réconfortant et souriant, le pape Léon XIV. Il a été désigné le 11 décembre, avec 54 autres célébrités dont Alex Consani, Bad Bunny, Rihanna, Rosalía, Timothée Chalamet, Miuccia Prada, Cate Blanchett, Venus Williams, Michelle Obama ou encore Pamela Anderson, par la rédaction de Vogue, comme faisant partie des personnalités les mieux habillées de l’année 2025. "Nos critères étaient subjectifs, notre jury composé exclusivement de rédacteurs de Vogue, et la liste s'est construite au fil de nombreuses réunions et discussions", assure la rédaction du magazine, habituée à distinguer chaque semaine, et après chaque grand événement sur le tapis rouge, les meilleurs outfits des stars. Une distinction qui avait déjà été octroyée au pape américain par le New York Times début juillet, le désignant comme l’une des personnes les plus élégantes de l’année 2025.

La mosette rouge, meilleur "outfit" du Pape

Selon Vogue, la plus belle tenue vestimentaire du Pape en 2025 est celle qu’il a arborée le jour de son élection, le 8 mai dernier, sur la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Il était vêtu d’une mozette en satin rouge - cette couleur symbolisant le sacrifice et le sang versé par le Christ et les martyrs de l'Église catholique. Son étole bordeaux était brodée de fils d’or, signes de la gloire divine et de la royauté spirituelle du pape.

Le cardinal Prevost, un missionnaire Américain au profil atypique, devient Léon XIV, le 8 mai 2025. Alberto PIZZOLI / AFP