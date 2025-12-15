L’Unesco a inscrit le 10 décembre la "Représentation de la Passion, Mort et Résurrection du Christ à Iztapalapa" au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ce chemin de croix inédit transformé en scène vivante rassemble chaque année des millions de spectateurs.

Une fierté pour l'Église catholique au Mexique. L’Unesco a inscrit la "Représentation de la Passion, Mort et Résurrection du Christ à Iztapalapa" sur la Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette décision a été prise au cours de la vingtième session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à New Delhi le 10 décembre, en raison de la valeur communautaire, historique et culturelle exceptionnelle de cette procession. Bien plus qu’un événement religieux, cette représentation annuelle constitue une tradition vivante profondément enracinée dans la vie sociale du quartier d’Iztapalapa, à Mexico.

Née au XIXe siècle, la procession est devenue au fil du temps un marqueur fort de l’identité locale. Chaque année, des milliers d’habitants participent activement à l’organisation et à la mise en scène de la Passion, de la Mort et de la Résurrection du Christ, mobilisant savoir-faire artistiques, engagement bénévole et transmission intergénérationnelle. L’Unesco a salué une pratique qui renforce la cohésion sociale, favorise la solidarité entre les habitants et assure la transmission continue d’un patrimoine immatériel, à travers le théâtre populaire, les rituels, les costumes et la mémoire collective. L’inscription reconnaît ainsi une tradition qui, tout en étant avant tout religieuse, joue un rôle culturel et social majeur, incarnant la capacité d’une communauté à préserver et faire vivre son héritage dans le monde contemporain.

Une promesse populaire