Sa réalisation à la fois 100 % française et 100 % humaine a permis à la publicité d’Intermarché de réaliser un buzz planétaire, démontrant que l’intelligence du cœur parle plus que celle des algorithmes.

CAMPAGNE DE NOËL 2025 Pour qu'Aleteia poursuive sa mission d'évangélisation, faites un don déductible à 66% de votre impôt sur le revenu.

Ainsi l'avenir d'Aleteia deviendra aussi le vôtre. Je donne en 3 clics

Alors que des géants mondiaux comme Coca-Cola ont choisi de réaliser leurs publicités de Noël avec de l’IA, l'enseigne Intermarché a fait un pari fou, celui de rester au naturel. Un défi relevé haut la main car sa publicité, diffusée pour la première fois le 6 décembre, a été vue plus de 600 millions de fois sur les réseaux sociaux, notamment grâce à un sous-titrage en anglais par un internaute.

D’une longueur de 2 minutes 30 la publicité, sous forme d’un court métrage d’animation, met en scène l’histoire d’un loup mal-aimé par les autres habitants de la forêt. Voulant s’intégrer à la société, il décide de cuisiner des légumes. Il met à jour son livre de recettes et devient un expert en purées, en soupes et quiches, jusqu’à rejoindre le banquet de Noël des autres animaux qui avaient jadis peur de lui. La réclame, dont la bande-son est la chanson Le Mal-Aimé de Claude François, se termine par le logo de l’enseigne et le slogan : "On a tous une bonne raison de commencer à mieux manger." Le tour est joué ! Le public est conquis.

"Notre Loup “mal aimé”, désormais aimé par le monde entier!", s’est réjoui sur LinkedIn le président des Mousquetaires Thierry Cotillard. Assumant d’avoir pris "le contrepied de l’IA", il a salué sur Franceinfo jeudi 11 décembre "l’intelligence humaine" qui donne "une autre émotion qu’un robot".

Derrière ce succès tricolore, le studio d’animation montpelliérain Illogic Studios, spécialisé dans les publicités, et l’agence publicitaire Romance. "Tous les dessins sont faits et peints par des humains, de manière traditionnelle, ce qui permet de créer une vraie émotion", a confié à l’AFP son cofondateur, Lucas Navarro. Il a fallu une soixantaine d’artistes pour produire ce petit chef-d’œuvre. "Chacun de ces humains a rendu ce film possible avec le résultat tel qu’il est aujourd’hui", a souligné Théophile Dufresne, l’autre cofondateur du studio, dans une interview à BFM Business vendredi 12 décembre. Une petite peluche du fameux loup devrait même voir le jour prochainement.